Yusuf Tekin ortaokuldaki selefi yeminine ilişkin konuştu, muhalefete seslendi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Arnavutköy'de bir imam hatip ortaokulunda selefi yemini okutulmasına ilişkin konuştu.

CNN Türk yayınında konuşan Yusuf Tekin, yaşananları 'sabotaj' olarak nitelendirirken bu tip olaylara karşı daha önce toplantılar yaptıklarını söyledi:

"İl milli eğitim müdürlerimizle toplantı yaptık. Genelgede faaliyet örnekleri koyduk. Mahremiyet ve gönüllülüğü özellikle vurguladık. Ramazan başında online toplantılar yaptık. Personel müdürümüz, il milli eğitim müdürleriyle toplandı. Toplumdan büyük destek gördük, bunu sabote etmek isteyen yaklaşımlar olabilir buna dikkatli olalım dedik."

"BİRKAÇ KÖTÜ ÖRNEK"

"Birkaç kötü örnek" nedeniyle bütün etkinliklere karşı çıkılmasının doğru olmadığını savunan Yusuf Tekin, "Buna karşı MEB, okul yöneticileri ve öğretmenler çok duyarlı zaten. Yüz binlerce etkinlik oldu, içinde birkaç tane kimsenin tasvip etmediği örneklerden hareketle arkadaşlarımızı emeğini ve niyetimizi sakata indirecek tartışmalara girmeyelim" diye konuştu.

MUHALEFETE SESLENDİ

Muhalefete de seslenen Bakan Tekin, "Bizi kutuplaşma yaratmakla suçlayan muhalefete, kutuplaşmaya birlikte engel olalım diyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

El Kaide ve IŞİD bağlantıları iddiasıyla yargılanıp tahliye edilen selefi lider Halis Bayancuk’un cemaati, İstanbul'da bir ortaokulda çocuklara yemin okutmuştu.

Öğrencilere okutulan yeminde şu ifadeler yer alıyordu:

"Rabbimiz Allah, - Önderimiz Muhammed (sav), - Gündemimiz Vahiy, - Davetimiz Tevhid ve Sünnet, - Mücadelemiz Şirk, Bidat ve Masiyetedir. - Korkumuz Günahlarımız, - Ümidimiz İlahi Rahmettir. - Dileğimiz; Sıddık, Şehit ve Salihlerden Olmaktır."

Görüntüler cemaatin sosyal medya hesabından "Bu tablo, yalnızca bir slogan paylaşımı değil; yıllardır büyük bir sabır ve kararlılıkla sürdürülen davet çalışmalarının toplumun en kılcal damarlarına kadar ulaştığının en somut nişanesidir" ifadeleriyle paylaşılmıştı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.