Yusuf Tekin: Protestolara baltalarla veya benzeri şeylerle katılanlar gözaltına alınıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemlerde gözaltına alınıp tutuklanan öğrencilerle ilgili, "Güvenlik güçlerimize karşı baltalarla ya da benzeri şeylerle gösterilere katılan kişiler, diğer katılan kişilerin demokratik haklarını terörize eden kişiler gözaltına alınıyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AKP grup toplantısı öncesi Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemlerde gözaltına alınarak tutuklanan gençlere ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"CHP kendi açıklamalarında, verdiği rakamlarda protestolara katılan öğrenci sayısıyla gözaltına alınan öğrenci sayısı arasında bu dediklerinizin doğru olabilmesi için eyleme katılan, protestolara katılan herkesin gözaltına alınmış olması lazım. Öyle değil.

Peki kim gözaltına alınıyor? Güvenlik görevlilerimize karşı; baltalarla ya da benzeri hukuki hiçbir şekilde, demokratik hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz, protesto hakkı açısından hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz şeylerle gösterilere katılan kişiler, yani bu gösterileri, bu protestoları terörize eden kişiler, protestolara katılan diğer kişilerin de bu anlamdaki demokratik haklarını terörize eden kişiler gözaltına alınıyor.

Ben böyle bakıyorum mevzuya. Şu şekilde sunmak çok yanlıştır. 'Protestoya katılan, protesto eden herkes gözaltına alındı' Böyle bir şey yok. Protestolara katılıp demokratik hakkını kullanırken, anti demokratik, gayri hukuki şekilde davranan kişiler hukuk devletinin normal olağan işleyişi içerisinde gözaltına alınacaklar ve hukuk sistemi bunlarla ilgili olarak eğer bir suçları yoksa herhangi bir ceza vermeyecek. Ama demokratik bir hakkını kullanırken başka birisinin temel hak ve hürriyetini, yaşam hakkını elinden alacak şekilde davranan kişiler varsa da onlar hukuk devletimiz sınırlar içerisinde mutlaka hukuki müeyyidelere karşı karşıya kalması gerekir."