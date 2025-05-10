Yusuf Tekin, zorunlu eğitimin lise düzeyindeki süresinde değişiklik sinyali verdi: Hangi modeller gündemde?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitimin lise düzeyindeki süresinde değişiklik yapılabileceğinin sinyalini verdi.

TRT Haber'e konuşan Tekin, özellikle sanayi ve ticaret sektörlerinin 'nitelikli iş gücü talebi' doğrultusunda gündeme gelen bazı 'öneri modelleri' olduğunu söyledi.

Bakan Tekin, bu öneriler arasında öne çıkan ve 'toplumsal uzlaşı sağlayabilecek düzenlemelerin' kabine tarafından ele alınabileceğini belirtti.

HANGİ MODELLER TARTIŞILIYOR?

TRT'nin ve Hürriyet'in aktardığına göre gündemde üç farklı model var.

Bunlardan ilki “3+1 Eğitim Modeli”. Buna göre zorunlu lise eğitimi 3 yılla sınırlandırılacak. Öğrenciler 11. sınıfı tamamladıktan sonra diploma alabilecek; 12. sınıf ise tamamen isteğe bağlı olacak ve üniversiteye hazırlık odaklı bir yıl olarak düzenlenecek.

İkinci öneri olan “2+2 Eğitim Modeli” ise zorunlu lise eğitimini iki yıla indirmeyi gündeme taşıyor. Bu modelde isteyen öğrenciler ek iki yıl daha eğitim alabilecek. 2 yıllık zorunlu eğitimi tamamlayan öğrenciler 16 yaşında diploma alabilecek.

Son olarak, “Yaş Esaslı Model” adını taşıyan üçüncü öneride öğrencilerin yaş kriteri esas alınıyor. Bu yaklaşıma göre, 16 yaşına gelen öğrenciler zorunlu eğitimlerini tamamlamış sayılacak ve diploma almaya hak kazanacak.