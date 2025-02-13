Yusuf Tekin’in ‘yok’ dediği imamlar belgeden çıktı
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, ÇEDES Projesi kapsamında okullarda görevlendirilen din görevlilerine ilişkin belgeyi paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Diyanet görevlilerinin okullarda görevlendirme yapılmadığına ilişkin yanıtını da paylaşan Öztürkmen, "Sayın Bakan gözlerimizin içine baka baka milleti kandırmaya çalışıyor" diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir soru önergesinde soru önergesine verdiği yanıtta, "ÇEDES projesi kapsamında okullara imam ya da vaiz görevlendirilmesi yapılmadığı" iddiasına belgeyle yanıt verdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden okullara gönderilen resmi yazıyı paylaşan CHP’li Öztürkmen, “Resmi yazıda ÇEDES kapsamında okul-cami eşleştirmesi yapıldığı açıkça görülüyor. Hangi din görevlisinin hangi okulda görevli olacağı listelenmiş” dedi.
Öztürkmen'in paylaştığı belgede “Belirtilen okul ve camilerin eşleştirilmesi, öğretmen, imam-hatip, müezzin ve diğer görevlilerin belirtilen okul ve camilerde proje kapsamında çalışmalar yürütmelerine ilişkin kaymakamlık onay yazısı ekte gönderilmiştir. Gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı.
TEKİN, GÖREVLENDİRME OLMADIĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ
CHP’li Hasan Öztürkmen’in konuya ilişkin açıklamasının tamamı şöyle:
“Milli Eğitim Bakanlığı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak yürüttüğü ve din görevlilerinin okula girmesini sağlayan (ÇEDES) kapsamında kaç imam ve vaizin hangi okullarda görevlendirildiğini Bakan Yusuf Tekin'e sormuştum.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi) ile ilgili verdiğim soru önergesine ilginç bir yanıt verdi.
Bakan Tekin, kamuoyunun gözleri önünde ve velilerin isyanı içinde yürütülen ÇEDES projesi kapsamında Diyanet tarafından okullara herhangi bir imam ataması yapılmadığını iddia etti. Yani Bakan Tekin, imam ve vaizlerin okullarda görevlendirilmesinin söz konusu olmadığını öne sürdü.
Ancak Türkiye'nin hemen her ilinde, imam ve vaizlerin okullarda konferans ya da söyleşi adı altında öğrencilerle bir araya getirildiği yönünde yüzlerce haber yapıldı. Eğitim sendikaları defalarca tepki gösterdi ve hatta uygulamanın iptali için davalar bile açtılar. Buna rağmen Bakan Tekin'in imamların okullara girdiği gerçeğini inkâr etmektedir.
"DİYANET GÖREVLİLERİN GÖREVLENDİRİLDİĞİNİN AÇIK İSPATI"
O zaman resmi belgelerle konuşalım.
İstanbul Bahçelievler Milli Eğitim Müdürü'nün imzasıyla okullara gönderilen 3 Nisan 2024 tarihli yazıda, ÇEDES projesi kapsamında okul-cami eşleştirmesi yapıldığı belirtiliyor. Yazıya okul-cami eşleştirmelerini gösteren liste de ekleniyor. Eşleştirme listesinde, hangi okulun hangi camiyle çalışacağı, hangi okulda hangi imam ya da vaizin görevlendirildiği açıkça görülüyor. Ve yazıda açıkça, şöyle denilmektedir:
'Belirtilen okul ve camilerin eşleştirilmesi, öğretmen, imam-hatip, müezzin ve diğer görevlilerin belirtilen okul ve camilerde proje kapsamında çalışmalar yürütmelerine ilişkin kaymakamlık onay yazısı ekte gönderilmiştir. Gereğini rica ederim.'
Gördüğünüz belgeler, Diyanet görevlilerin okullarda görevlendirildiğinin açık ispatı. Buna rağmen Bakan Tekin neden ‘Okullara imam ve vaiz görevlendirmesi yapılmadı’ diyor? Ya Milli Eğitim Müdürleri, Sayın Bakan'dan habersiz işler yapıyor ya da Sayın Bakan gözlerimizin içine baka baka milleti kandırmaya çalışıyor!
"YAPILANLAR ANAYASA'YA AYKIRI"
Zaten MEB'in Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzaladığı ÇEDES protokolünde 'manevi danışman' adı verilen din görevlilerinin okul yetkilileriyle birlikte öğrencilere yönelik yıllık faaliyet planları yapacağı açıkça belirtiliyor.
Milli Eğitim'i çökerten, ÇEDES gibi gerici projelerle eğitimi dinamitleyen, çocuklarımızı eğitim bilgisi olmayan insanların eline bırakan, cemaat ve tarikatları okullara dolduran AKP iktidarı, açıkça suç işliyor! Çünkü yapılanlar, başta Anayasamıza, Milli Eğitim Temel Kanununa, Eğitim Birliği Yasasına ve Türk Eğitim Sistemine açıkça aykırıdır. Eğitim hakkı hiç kimseye ve gruba kısmen ya da tamamen devredilemez.
Eğitim Fakültelerini bitirmiş 800 bine yakın öğretmenimiz atama beklerken, İlahiyat mezunlarına iş alanı mı açılmaktadır? Daha vahimi bu projeler, ülkemizin geleceğini tehdit eden belli kalıpta bir kuşak yetiştirme amaçlı projelerdir! Milli eğitime ve Anayasaya karşı işledikleri bu suçların hesabını eninde sonunda vereceklerdir. Bakan Yusuf Tekin o koltukta daha fazla oturamaz, derhal istifa etmelidir!”