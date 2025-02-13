Yusuf Tekin’in ‘yok’ dediği imamlar belgeden çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir soru önergesinde soru önergesine verdiği yanıtta, "ÇEDES projesi kapsamında okullara imam ya da vaiz görevlendirilmesi yapılmadığı" iddiasına belgeyle yanıt verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden okullara gönderilen resmi yazıyı paylaşan CHP’li Öztürkmen, “Resmi yazıda ÇEDES kapsamında okul-cami eşleştirmesi yapıldığı açıkça görülüyor. Hangi din görevlisinin hangi okulda görevli olacağı listelenmiş” dedi.

Yusuf Tekin, soru önergesine verdiği yanıtta iddiaları reddetmişti

Öztürkmen'in paylaştığı belgede “Belirtilen okul ve camilerin eşleştirilmesi, öğretmen, imam-hatip, müezzin ve diğer görevlilerin belirtilen okul ve camilerde proje kapsamında çalışmalar yürütmelerine ilişkin kaymakamlık onay yazısı ekte gönderilmiştir. Gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı.

TEKİN, GÖREVLENDİRME OLMADIĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

CHP’li Hasan Öztürkmen’in konuya ilişkin açıklamasının tamamı şöyle:

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak yürüttüğü ve din görevlilerinin okula girmesini sağlayan (ÇEDES) kapsamında kaç imam ve vaizin hangi okullarda görevlendirildiğini Bakan Yusuf Tekin'e sormuştum. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi) ile ilgili verdiğim soru önergesine ilginç bir yanıt verdi. Bakan Tekin, kamuoyunun gözleri önünde ve velilerin isyanı içinde yürütülen ÇEDES projesi kapsamında Diyanet tarafından okullara herhangi bir imam ataması yapılmadığını iddia etti. Yani Bakan Tekin, imam ve vaizlerin okullarda görevlendirilmesinin söz konusu olmadığını öne sürdü. Ancak Türkiye'nin hemen her ilinde, imam ve vaizlerin okullarda konferans ya da söyleşi adı altında öğrencilerle bir araya getirildiği yönünde yüzlerce haber yapıldı. Eğitim sendikaları defalarca tepki gösterdi ve hatta uygulamanın iptali için davalar bile açtılar. Buna rağmen Bakan Tekin'in imamların okullara girdiği gerçeğini inkâr etmektedir.

"DİYANET GÖREVLİLERİN GÖREVLENDİRİLDİĞİNİN AÇIK İSPATI"

O zaman resmi belgelerle konuşalım. İstanbul Bahçelievler Milli Eğitim Müdürü'nün imzasıyla okullara gönderilen 3 Nisan 2024 tarihli yazıda, ÇEDES projesi kapsamında okul-cami eşleştirmesi yapıldığı belirtiliyor. Yazıya okul-cami eşleştirmelerini gösteren liste de ekleniyor. Eşleştirme listesinde, hangi okulun hangi camiyle çalışacağı, hangi okulda hangi imam ya da vaizin görevlendirildiği açıkça görülüyor. Ve yazıda açıkça, şöyle denilmektedir: 'Belirtilen okul ve camilerin eşleştirilmesi, öğretmen, imam-hatip, müezzin ve diğer görevlilerin belirtilen okul ve camilerde proje kapsamında çalışmalar yürütmelerine ilişkin kaymakamlık onay yazısı ekte gönderilmiştir. Gereğini rica ederim.' Gördüğünüz belgeler, Diyanet görevlilerin okullarda görevlendirildiğinin açık ispatı. Buna rağmen Bakan Tekin neden ‘Okullara imam ve vaiz görevlendirmesi yapılmadı’ diyor? Ya Milli Eğitim Müdürleri, Sayın Bakan'dan habersiz işler yapıyor ya da Sayın Bakan gözlerimizin içine baka baka milleti kandırmaya çalışıyor!

"YAPILANLAR ANAYASA'YA AYKIRI"