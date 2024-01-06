Yusuf Yazıcı 2 gol attı, Lille rakip ağlara bir düzine gol bıraktı: 12-0

Fransa Kupası son 32 turunda Yusuf Yazıcı’nın formasını giydiği Lille, Golden Lion’u 12-0 mağlup etti. Milli futbolcu, karşılaşmayı 2’şer gol ve asist ile tamamladı.

Ajans Haberleri 06.01.2024 23:53 Giriş: 06.01.2024 23:53

Güncelleme: 06.01.2024 23:53 Kaynak: DHA

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Lille, Fransa Kupası son 32 turunda, Golden Lion’u Decathlon Arena’da ağırladı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Yusuf Yazıcı, 11’inci dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu, 45’inci dakikada takımının 7’nci golünün altına imzasını atarken, karşılaşmada 2 de asist yaptı. Lille, Golden Lion’u Yusuf Yazıcı (2), Jonathan David (3), Edon Zhegrova (3), Hakon Haraldsson (2), Tiago Santos ve Amine Messoussa’nın golleriyle 12-0 mağlup etti.

Yusuf Yazıcı’nın takımı Lille, bu galibiyetle son 16 turuna yükseldi.



