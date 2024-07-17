Yutma riskine karşı bebeklere nazar boncuğu, kolye takılmamalı" uyarısı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Doğuş Çalışkan, 3 yaşın altındaki çocukların üzerinde yutma tehlikesine karşı, nazar boncuğu, doğal taşlardan kolye, küpe gibi nesnelerin bulunmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Ankara'da, yakasında bulunan çengelli iğneyi ucu açık bir şekilde yutan 10 aylık kız bebek, getirildiği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan operasyonla kurtarıldı.

Bebeğin operasyonunu gerçekleştiren Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumda bebeklere, nazar boncukları, altın, bazı dualar, şifalı olduğu düşünülen taşlar, kolye ve bilekliklerin takıldığına işaret etti.

Ancak bu nesneleri bebeklerin yutmasının ciddi riskleri de ortaya çıkardığını vurgulayan Çalışkan, ailelere, küçük çocuklarını mümkün olduğunca yabancı cisimlerden uzak tutmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Çalışkan, "3 yaşın altındaki hiçbir çocukta, üzerinde taşıyabileceği nazar boncuğu, doğal taşlardan kolye, küpe gibi nesnelerin bulunmaması gerekiyor. Çünkü çocuklar küçük boyutlu yabancı cisimleri tanımak için ağızlarına atabiliyor ve yutma sonucu bu nesneler soluk borularına kaçabiliyor." dedi.