Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 4'e düştü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 4 olarak ölçüldü.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen ay su seviyesi yüzde 18 olarak ölçülen barajda, bugün itibarıyla yüzde 4 dolulukla 2 milyon 383 bin metreküp su bulunuyor.

Geçen yılın aynı döneminde baraj yüzde 30 doluluğa sahipken, kuraklığın etkisiyle bu sene su seviyesi ortalamanın çok altında yer aldı.

Yuvacık Barajı'nı besleyen kollardan birinin üzerinde bulunan köprü, suyun çekilmesiyle yeniden görünür hale geldi.

Kirazdere kolundan gelen alanda da meydana çıkan toprak yüzeyde çatlaklar oluştu. Barajın içinde kalan bazı eski yerleşim alanları da ortaya çıktı.

Öte yandan, kentin su ihtiyacını karşılamak için Sapanca Gölü'nden su alımı sürüyor.

İçme suyu ihtiyacını karşılayan diğer baraj Namazgah'ta ise doluluk 8 milyon 258 bin metreküp suyla yüzde 36 olarak ölçüldü.