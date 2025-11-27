Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 4'e düştü: Sapanca Gölü’nden takviye yapılıyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda, doluluk oranı yüzde 4 seviyesinde ölçüldü.

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre; yüzde 4 dolulukla 2 milyon 383 bin metreküp su bulunuyor.

Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda; geçen yıl bu aylarda doluluk yüzde 30 seviyesinde seyretti.

Yağışların azlığı ve sıcak hava nedeniyle su seviyesindeki düşüş hızla sürerken, Sapanca Gölü’nden baraja su takviyesi yapılıyor.

Su seviyesinin düşmesiyle bazı yerleşim alanları da ortaya çıktı. Barajı besleyen Kirazdere kolunda toprakla oluşan çatlaklar görüldü.

Öte yandan ilin içme su ihtiyacını karşılayan 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'nda yine İSU Genel Müdürlüğü verilerine göre; yüzde 36 doluluk ile 8 milyon 258 metreküp su bulunuyor.