Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 62'ye yükseldi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 62'ye ulaştı.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, yeni yılın başlamasıyla artış eğilimine giren barajda bugün itibarıyla su miktarı 31 milyon 590 bin metreküple yüzde 62 olarak kaydedildi.

Geçen yılın son döneminde doluluğu yüzde 3'e kadar gerileyen barajda, aralıklarla etkili olan yağışların ardından su seviyesi her geçen gün yükselirken, daha önce ortaya çıkan toprak yüzeyler ve eski yerleşim alanları su altında kaldı.

Barajın, Samanlı Dağları’ndaki kar örtüsünün erimesi ve yeni yağışlarla mart, nisan ve mayısta tam doluluğa ulaşması bekleniyor.

Bu arada, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan diğer kaynak Namazgah Barajı'nda ise doluluk 14 milyon 450 bin metreküple yüzde 64 olarak ölçüldü.