Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 1’den 16’ya yükseldi

Kocaeli'nde etkili olan kar yağışları sonrası Yuvacık Barajı'nın su seviyesi arttı.

Daha önce yüzde 1'e kadar gerileyen barajdaki su seviyesi, kar yağışının ardından yüzde 16'ya yükseldi.

Kent genelinde yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre; yüzde 16 dolulukla 8 milyon 617 bin metreküp su bulunuyor.

Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda; geçen aralık ayında su seviyesi yüzde 1’e kadar gerilemişti. Kar yağışlarıyla barajdaki su seviyesi yüzde 16’ya yükselmiş oldu.