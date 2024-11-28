Yuvamız İstanbul’dan 105’inci Çocuk Merkezi

Haber Merkezi

İktidarın, belediyelerin kreşlerine saldırıları sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışmalarına devam ediyor. ‘‘150 Mahalleye 150 Kreş’’ sloganı ile yola çıkan Yuvamız İstanbul, Çocuk Etkinlik Merkezi sayısını dün itibarıyla 105’e çıkardı.

07:30-17:00 saatleri arasında hizmet verecek olan Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde temel hareket eğitimi, özgül öğrenme güçlüğü eğitimi ve disleksi tarama testleri, obezite ve sağlıklı beslenme eğitimleri, psikoloji eğitimleri gibi çalışmalar yürütülüyor.