Yuvamız İzmir aylık 4 bin TL oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN AŞ bünyesinde hizmet veren Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri yeni eğitim öğretim yılına merhaba dedi. İzmirli çocuklar, yuvalarda bu yıl da öğretici ve keyifli zamanlar geçirecek. Doğa temelli yaklaşımı, zengin içerikli etkinlikleri, güvenli ve huzurlu ortamıyla çocuklara sıcak bir yuva olan merkezler, bu yıl da İzmirli ailelerin tercihi oldu. 15 ilçeye yayılan 22 farklı noktada, alanında uzman 221 personel ile 36-66 ay arası bin 698 çocuğa hizmet verecek merkezlerin aylık ücretleri ise 5 bin TL’den 4 bin TL’ye düşürüldü. Yeni dönemde zam beklerken indirim yapıldığını belirten veliler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

2025-2026 eğitim öğretim döneminin geçen hafta gerçekleştirilen hizmet içi eğitimle başladığını, bu hafta itibariyle de çocuklara yönelik hizmet vermeye başladıklarını dile getiren Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Müdürü Eda Kaygusuz, “Ağustos ayını oryantasyon ayı olarak düzenledik. Çeşitli etkinliklerle çocuklarımızın merkezlerimize alışma sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Alanında uzman 221 personelimiz, 36-66 ay arası bin 698 çocukla, 15 ilçede 22 merkezimizde hizmetteyiz. Şimdiye dek 22 merkezimizi açtık, 6 merkezin de hazırlığı devam ediyor. Yılsonunda 30 merkezimizde daha çok çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın okul öncesi eğitime verdiği önemle daha çok çocuk etkinlik merkezi açmak için tüm ekibimizle canla başla çalışıyoruz” dedi.

Kaygusuz, Yuvamız İzmir’de doğa temelli öğretim yaklaşımıyla eğitim verdiklerini, çocuk hakları konusunda çocuklara bilgiler verildiğini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli birimleriyle iş birliği yaparak gezi ve kültür sanat etkinlikleri düzenlediklerini de sözlerine ekledi.

“ÜCRETİ ÖĞRENİNCE ŞAŞIRDIK VE SEVİNDİK”

Yuvamız İzmir’in verdiği hizmetten ve aylık ücretlerinden veliler de memnun olduklarını ifade etti. 4 yaşındaki Poyraz Efe Dalak’ın annesi Irmak Dalak, oğlunun geçen yıldan bu yana Yuvamız İzmir’den hizmet aldığını belirterek “Merkezden gayet memnunuz. Oğlum arkadaş çevresi ve öğretmenleri nedeniyle merkeze çok severek geliyor. Maddi sebeplerden dolayı insanlar geçim sıkıntısı yaşıyor. Biz de bu yıl zam olur mu diye düşünüyorduk. Ücreti öğrenince şaşırdık ve sevindik. Zam beklerken indirim oldu. Diğer okullarla burada aldığımız eğitim arasında gerçekten fark var. Oğlumu daha önce özel bir anaokuluna göndermiştik ve bazı memnuniyetsizliklerimiz vardı. Buradaki ilgi alaka, çocuklara olan davranışlar çok daha farklı. Oğlumun da buraya geldikten sonra arkadaşlarına karşı davranışı değişti” diye konuştu.

4 yaşındaki Adnan Arın Sarıhanlıoğlu’nun annesi Tuğçe Sarıhanlıoğlu da oğlunun geçen yıldan bu yana Yuvamız İzmir’deki faaliyetlere katıldığını söyledi. Daha önce oğlunu özel anaokuluna gönderdiğini ifade eden Sarıhanlıoğlu, “Ekonomik olarak baş edemedik. İşten ayrıldığım için belediyemizin sunmuş olduğu bu imkânı değerlendirmek istedik. Kıyaslarsak; sosyalleşme, kültür sanat aktiviteleri, iletişim gibi alanlar açısından özel anaokulları ile Yuvamız İzmir arasında hiçbir fark yok, aksine burası oğluma daha iyi geldi. Sosyalleşmesi, öğretmenlerin ilgi ve alakası, bize geri dönüşleri açısından hiçbir fark yok, hatta fazlası var” sözlerine yer verdi. Sarıhanlıoğlu, aylık ücretlerin 4 bin liraya düşürülmesiyle ilgili de “Özel okulların fiyatlarını biliyoruz. 20 bin lira gibi asgari ücrete yakın bir ücretten bahsediyoruz. 10 bin lira iyi bir ücretti, 5 bin liraya düşmesi çok iyi oldu, 4 bin lira da muazzam oldu. Çocuğum çok rahat bir şekilde sosyalleşirken, ben de ekonomik olarak ona yetebiliyorum” yorumunda bulundu.

Yuvamız İzmir; uzman eğitimci kadrosu, ferah binaları, renkli sınıfları, çocukların ihtiyacına göre hazırlanan üç öğünlük sağlıklı beslenme programı ve dopdolu içeriğiyle öne çıkıyor. Merkezlerde bilişsel, duygusal, motor, dil ve öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler veriliyor. Sosyal etkinlik dersleri olarak Jimnastik, Görsel Sanatlar, İngilizce, Yaratıcı Drama ve bu sene eklenen Çocuk Yogası ile de çocukların güçlü yönlerini ve yaratıcılıklarını keşfetmelerini sağlamak, problem çözme becerilerini artırmak, spor disiplinini ve takım çalışma becerilerini güçlendirmek, erken yaşta yabancı dil öğrenimi kazandırmak hedefleniyor. Çocukların güven ve huzurla mutlu zamanlar geçirdiği Yuvamız İzmir, ailelere de hem ekonomik hem de manevi anlamda konfor sağlıyor.

ÇOCUKLAR VE AİLELERE PSİKOSOSYAL DESTEK BİRİMİ HİZMETİ

Psikososyal destek birimi ile de tüm merkezlerde ihtiyacı olan çocuklara ve velilere destek sağlanıyor. Özel gereksinimi olan çocukları gözlemleyen, velileri bu konuda bilinçlendiren ve çocukları doğru yerlere yönlendiren üç psikolog, dört psikolojik danışman ve iki sosyolog görev yapıyor. Velilere yönelik, çevrim içi ve yüz yüze seminerler düzenleyen psikososyal destek birimi; akran zorbalığı, özel gereksinimli çocuklar, aile içi iletişim ve medya çağında çocuk kültürü gibi başlıklarda gerçekleştirilen bu eğitimlerle ebeveynlerin çocuk gelişimi konusundaki bilgi ve farkındalıklarını artırmayı hedefliyor. Çocuklara yönelik de mahremiyet eğitimi, akran zorbalığı ve sınıf kuralları gibi konularda etkinlik çalışmaları yapılıyor. Tüm seminer ve atölyeler, psikososyal birimi tarafından çocukların gelişimini desteklemek amacıyla planlı bir şekilde yıl boyunca uygulanıyor.