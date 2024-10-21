Yüz bin işçi ‘Zordayız’ dedi

Emek Servisi

Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu’nun (Türk-İş) “Zordayız, geçinemiyoruz” mitingi dün Ankara’da binlerce işçinin katılımıyla yapıldı. Türk-İş’e bağlı sendikalar ile yurdun dört bir yanından gelen binlerce işçi, seslerini duyurmak üzere Tandoğan Meydanı’nda bir araya geldi. Mitingde işçiler, “Ağır vergi yükü kaldırılsın”, “Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz”, “İşçiler yine vergi şampiyonu” yazılı dövizler taşıdı.

Yüz bini aşkın işçinin katıldığı tahmin edilen mitinge, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Antep Milletvekili Sevda Karaca ile Genel Başkan Seyit Aslan da destek verdi.

ANKA’ya konuşan işçiler, "İki kişi çalışmazsak evimizi geçindiremiyoruz. Hele tek maaş ile hiçbir şekilde hiçbir ev geçinemez. Eşim emekli, 12 bin 500 lira alıyor. 11 bin lira kira veriyorum. Geçinemiyoruz zorlanıyoruz" dedi. Bir işçi, "Geçim sıkıntısı çok zor. Hiçbir şey bir şeyi karşılamıyor. Maaşlar yetmiyor. İnsanlar zor durumda, emekçinin hakkını istemeye geldik. Bunu buradan haykırmaya geldik. Hakkımızı istiyoruz. Durumlar çok vahim. Dört çocuğum var, dört çocuğum da okuyor, yetiştiremiyorum" diye konuştu.

İSTİFA SLOGANI YÜKSELDİ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, mitinge konuşma yaptığı sırada işçiler tarafından yuhalandı. İşçiler, “Sarı sendika istemiyoruz” ve “Atalay istifa” sloganları attı. Atalay, işçiler adına katılacakları Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde heyette 4 işçi olacağını açıkladı, "Onlar ne karar alırsa harfiyen uyacağız" dedi. Hükümete seslenen Atalay, "Örgütlendiğimiz zaman bizleri kapının önüne koyuyorlar. Öyle bir kanun çıkarın ki işçinin lehine olsun. Mahkemeler 7 yıl sürüyor arada ne işçi kalıyor ne sendika. Biz hükümete ve bizi yönetenlere sesleniyoruz bizi vicdansız işverenin eline bırakmayın. İşten atılmalar devam ediyor. İşçilere mobbing yapılıyor. Bununla ilgili ülkeyi yönetenlerin bir sözü yok mu? Patronlara değil bize bir çözüm bulun" ifadelerini kullandı.

Vergide adalet için Meclis'e metin sunacaklarını açıklatan Atalay şöyle konuştu: "Meclis’e ve bütün STK’lara 70 sayfalık bir metin hazırladık onu vereceğiz ve ‘Bu adaletsiz vergi sistemini değiştirin’ diyeceğiz. Onlar düzeltene kadar da biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Mehmet Şimşek’in dünyası başka benim dünyam başka, benim dünyam burası. Bu alandan hükümete, ülkeyi yönetenlere tekrar sesleniyorum. Bizi yok saymayın. Biz bu ülkenin yüzde 60’ıyız. Biz sizin oy makineniz değiliz. Ayağınızı denk alın. Biz her defasında sandığa gidip size oy vermek zorunda değiliz. Dikkatli olun bu alanın sesine kulak verin. Yarın geç kalırsınız, enflasyonu düşüreceksiniz diye bizi küçültmeye hakkınız yok.”