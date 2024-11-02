Yüz bin yeni mahpus

Birgül BİRBEN

Resmi veriler AKP’nin ülkeyi bir cezaevine dönüştürdüğünün kanıtı oldu. Cumhurbaşkanlığı’nın verilerine göre geçen yıl ekim ayından bu yana tutuklu ve hükümlü sayısındaki artış 100 bini geçti. Ayrıca tutuklu ve hükümlülerin sayısı cezaevi kapasitesinin yaklaşık 70 bin üstüne çıktı.

Buna göre geçen yıl ekim ayında tutuklu ve hükümlü sayısı toplamı 263 bin 815 kişi, ceza infaz kurumlarının toplam kapasitesi ise 297 bin 634’tü. Kapasitede neredeyse hiç artış olmamasına karşın tutuklu ve hükümlü sayısı yükselmeyi sürdürdü. 8 Ekim itibarıyla tutuklu ve hükümlü sayısı 364 bin 139 olurken kapasite ise 297 bin 121’e geriledi.

Lozan Üniversitesi tarafından geçen aylarda yayımlanan bir çalışma da Avrupa’da en fazla hükümlü ve tutuklunun Türkiye’de olduğunu ortaya koymuştu. 31 Ocak 2023 verileri baz alınarak hazırlanan rapora göre Türkiye’de o tarihte 348 bin 265 kişi ceza infaz kurumlarında tutuluyordu.

Türkiye, Avrupa Konseyi ülkeleri içinde 100 bin kişi başına düşen 408 kişilik mahkum ve tutuklu sayısıyla en yüksek cezaevi nüfus oranına sahip ülke olmuştu. Türkiye, kendisine bu alanda en yakın ülke olan Gürcistan’ın yaklaşık 1,5 kat önündeydi. Personel başına 4,5 mahkum ve tutuklunun düştüğü Türkiye, 31 Ocak 2023 itibarıyla bu alanda da zirvede yer almıştı. 500 binden fazla nüfusuna sahip ülkelerde cezaevlerindeki mahkum ve tutuklu sayısındaki 2005’ten 2023’e en büyük artış da yine Türkiye’de oldu. Türkiye’de bu tarihler arasındaki cezaevleri nüfusu yüzde 439 arttı.

∗∗∗

KAPASİTE AŞILDI

∗∗∗

ÖLÜMLER ARAŞTIRILMALI

Cezaevlerinde 2018-2023 yılda 2 bin 258 kişinin yaşamını yitirdiğine dikkat çeken DEM Partili Newroz Uysal Aslan, ölümlerin şüpheli bir biçimde gerçekleştiğini ifade etti. Önergede bu ölümlerin büyük bir bölümünün kayıtlara intihar olarak geçtiğine dikkat çekildi ve araştırılması istendi.

∗∗∗

DÖRT TUTUKLUYA TAHLİYE

Hücre cezalarından dolayı tahliyeleri uzatılan Mehmet Savur, Selahattin Elma, Hayati Engin ve Mehmet Şirin Gümüş, AYM'nin verdiği ihlal kararı sonrası tahliye edildi. Tutsaklar, “Mücadelemizin amacı özgür bir ülkedir” mesajı verdi.