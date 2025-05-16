Yüz binler istihdamdan çıktı

Ekonomi Servisi

Ekonomide daralma kendini hissettirmeye devam ediyor. Açıklanan her göstergede daha da belirginleşen daralma, özellikle sanayi üretimindeki gerilemeyle baş başa gidiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 15 milyon 320 bin 987 kişiye düştü. Yılın ilk ayında 15 milyon 670 bin 796 olan bu sayı, her ay geriledi. Ocaktan bu yana tam 349 bin 809 kişi ücretli çalışan durumundan çıkmış oldu.

Üretimde daralma ücretli çalışanlara yansıdı. Sanayi sektöründe bir ayda yüzde 0,7'lik çalışan kaybı hesaplandı. İnşaatta da aynı oran gözlemlenirken ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 artış kaydedildi.

SANAYİ ÇALIŞANLARI 132 BİN KİŞİ GERİLEDİ

Sanayideki daralma yıllık çalışan verilerine de yansıdı. 2024 Mart ayında 5 milyon 12 bin kişi olan sanayi çalışanları, bu yılın aynı ayında 4 milyon 880 bin kişiye geriledi. Sanayide çalışan sayısı 132 bin 638 azaldı. Bu sektörde yıllık azalış oranı da yüzde 2,6 oldu.

Toplam ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 0,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 224 bin 973 kişi iken, 2025 yılı Mart ayında 15 milyon 320 bin 987 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 2,6 azaldı, inşaat sektöründe aynı kaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı.