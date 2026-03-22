Yüz binler Newroz ateşini yaktı

HABER MERKEZİ

Diyarbakır’da düzenlenen 2026 Newroz’u Bağlar ilçesinde bulunan Newroz Parkı’nda kutlandı. "Demokrasi ve Özgürlük Newrozu" sloganıyla düzenlenen kutlamalara 7’den 70’e Diyarbakır ve çevre kentlerden birçok yurttaş katıldı.

Siyasi partiler, insan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, emek ve meslek örgütleri, Alevi kurumları ve kadın örgütlerinden temsilcilerin yanı sıra; Fransa, Almanya, İsveç, Katalonya, Mısır, Hindistan gibi ülkelerden konuklar ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve partilerinden yetkililer bu yılki kutlamalara davetli olarak katıldı. Birçok dilde Newroz sloganın olduğu pankartlarla donatılan alanda aynı zamanda Kürtçe ve Türkçe “Kadın zamanı” ve “Jin, jiyan, azadî” yazılı mor renkli pankartlar asıldı. Newroz ateşinin yakıldığı alan, şarkılara, halaylara ve zılgıtlara sahne oldu.

‘YENİ BİR SAYFA AÇILDI’

Kutlamada PKK lideri Abdullah Öcalan’ın İmralı Cezaevi’nden gönderdiği mektup da okundu. Öcalan mesajında, "Bugün artık yeni bir sayfa açılmıştır. Bu coğrafyadaki halkların özgürce bir arada yaşamasının yolu aralanmıştır. 27 Şubat 2025 tarihinde başlattığımız süreç Newroz’un ruhuna uygun bir birlikteliğin temellerini yeniden diriltmek içindir. Bunun için kültürlerin, inançların bir arada yaşayabileceğine, dar milliyetçi anlayışları aşıp demokratik entegrasyon temelinde birleşebileceğimize ve birlikte var olabileceğimize inanmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

Öcalan mesajında özetle şunları aktardı: "Kapitalist modernitenin yarattığı büyük toplumsal ve ekolojik çöküşe karşı demokratik modernitenin demokratik siyaset, ekolojik ve kadın özgürlükçü çözümünü Newroz’un özgürlük ruhuna bağlı olarak geliştirdik. Kültür yaratan bir bölge olan Ortadoğu’nun, hegemonik güçlerin elinde bir savaş alanına dönüştürülmesine fırsat vermeyelim."

Kutlamalara aynı zamanda Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de mesaj gönderdi. Mesajda “Türkiye’de barışın sağlanması tarihi bir görevdir” ifadelerini kullanan Barzani barışın hem Türk hem de Kürt halklarının ve tüm bölgenin çıkarına olduğunu vurguladı. Barzani mesajında şunları aktardı: "Barışın başarıya ulaşması için her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyor; çatışmaların son bulmasını ve istikrarın kalıcı hale gelmesini umuyoruz. Bölgenin ağır savaş ve çatışmalardan geçtiği bu günlerde, gelin hep birlikte barışı kalıcı bir gerçeklik haline getirmek için hep birlikte çalışalım."

BARIŞIN YANINDAYIZ

Diyarbakır’da gerçekleştirilen Newroz Bayramı kutlamalarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mesajı da okundu. Özel mesajında CHP’nin şiddetin karşısında, çözümün ve barışın yanında olduğunu vurgulayarak "Kürtlerin barış umutlarının siyasi pazarlık konusu yapılarak heba edilmesine de asla izin vermeyecektir. Kürtleri ve Türkleri birbirine kırdırmaya niyet eden anlayışın bizim nazarımızda hükmü yoktur" dedi.

19 Mart darbesinin yalnızca CHP’ye yönelik olmadığını vurgulayan Özel özetle şunları söyledi: "Bu darbeyle; Kürtlerin belediye meclislerinde kendi kimlikleriyle temsil edilmelerini suç sayan Kent Uzlaşısı davaları hâlâ sürmekte, kayyum uygulamaları devam ettirilmektedir. Eşitlik içinde, onurlu yurttaşlar olarak bu ülkede hep beraber yaşayacağız! Bizim baharımız, bizim Newroz’umuz budur!"

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da cezaevinden paylaştığı mesajla Newroz Bayramı’nı kutladı. İmamoğlu mesajında, "Baharın müjdecisi, doğanın yeniden uyanışı olan Nevruz’un; barışa, kardeşliğe ve umut dolu yarınlara vesile olmasını diliyorum. Farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu bilinciyle, bir arada, huzur içinde yaşadığımız bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

‘TUTSAKLAR ÖZGÜR OLMALI’

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da burada yaptığı konuşmada, devlete "Gelin barış hukukunu kuralım, demokratik dönüşüme kapıyı açalım", muhalefete "Barışı desteklemek muhalefetin 86 milyona borcudur", Türkiye kamuoyuna "Şimdi kucaklaşma ve helalleşme zamanıdır" ve Kürt halkına "Demokratik birlik gecikmeden kurulmalıdır" çağrısında bulundu. Hayatını kaybeden DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’i anan Bakırhan, "Cezaevindekiler artık özgür olmalıdır. Figenler, Selahattinler, Leylalar, Ayşeler ve binlerce tutsak özgür olmalıdır. Dağdakiler demokratik siyasete katılabilmeli, sürgündekiler evlerine dönebilmelidir. Halkın iradesini gasp eden kayyumlar artık gitmelidir" diye seslendi.

ÖNDER ANILDI

DEM Parti İmaralı Heyeti üyesi Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır Newrozu’nda da unutulmadı. İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonrası 3 Mayıs 2024 tarihinde hayatını kaybeden Önder anısına hazırlanan sinevizyon gösterimi yüzbinlere izletildi. Sinevizyonda, Önder’in 2013 Diyarbakır Newrozu’nda PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mesajını okurken ki görüntüsü ile 27 Şubat 2025 tarihinde Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nda yaptığı konuşma yer aldı.