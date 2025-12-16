Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor: Maaşlara "dengeleme" formülü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İç güvenlik hizmeti yürüten jandarma, sahil güvenlik ve emniyet hizmetleri sınıfında çalışan, aynı görevde bulunan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Zamanı geldiğinde inşallah gelişmeleri hep birlikte göreceğiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurul'da, bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerle ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalara dair bilgileri paylaştı.

Yerlikaya, "2025 yılı Mart ayında 'Görev Puanı' sistemi getirdik. Atamamız, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ndeki bu uygulamayla hakkaniyetli, şeffaf, kurumsal ve ihtiyaca uygun hale geldi" diye konuştu.

"ZORUNLU İKİNCİ ŞARK TEBLİGATI" GÖNDERİLMEYECEK

Yılda iki kere eş durumu ve mazeret atamaları yapılırken artık her ay bir mazeret ataması yapmaya başladıklarını söyleyen Yerlikaya, bunun devam edeceğini, 2026'de genel atama döneminde ise "zorunlu ikinci şark tebligatı" gönderilmeyeceğini bildirdi.

Emniyet Teşkilat Kanunu ile ilgili de çalışma yaptıklarını anlatan Yerlikaya, "Teşkilatımızın özlemle beklediği bir teşkilat kanunu için hazırlıklarımızı yapacağız ve Gazi Meclisimizin takdirine arz edeceğiz" dedi.

"4 GRUPLU 12/36 SİSTEMİNE GEÇİLECEK"

Yerlikaya, "standart kadro" çalışmalarını tamamladıklarını, çalışmanın, personelin dağılımının her ilde dengeli ve verimli istihdam edilmesiyle ilgili olduğunu dile getirdi.

"Çalışma sisteminde 4 gruplu 12/36 sistemine geçileceğini" söyleyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda bunu tamamlayacağız. Yine bir çalışmamız var. İç güvenlik hizmeti yürüten jandarma, sahil güvenlik ve emniyet hizmetleri sınıfında çalışan, aynı görevde bulunan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Zamanı geldiğinde inşallah gelişmeleri hep birlikte göreceğiz."

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINDAKİ OLAYLAR

Gürsel Tekin'in İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilmesinin ardından yaşanan olayların anımsatılması üzerine Yerlikaya,"Siz 'Mahkeme kararına uyduk' deseniz oraya 5 bin polis gelmeyecekti. Önce meydan okudunuz, sonra sıkıyı görünce 'İnfial oluşturmak gibi niyetimiz yok' diye tornistan yaptınız. Var mı öyle?" şeklinde konuştu.