Yüz binlerce çocuk suça sürüklendi

Ülke günlerdir 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin İstanbul'da 15 yaşındaki B.B. ile 16 yaşındaki A.B. tarafından saldırıya uğrayıp öldürülmesini konuşurken 2024'te hakkında suç dosyası açılan çocuk sayısı da belli oldu. Türkiye'nin utanç tablosunu ortaya koyan veriyi, Adalet Bakanlığı Adli Destek Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nda açıkladı. Veriler on binlerce çocuğun mahkum olduğunu da gözler önüne serdi.

Adalet Bakanlığı Adli Destek Mağdur Hizmetleri Dairesi’nce hazırlanan verilere göre, 2023 yılında ise Cumhuriyet Başsavcılıklarında çocuklarla ilgili 188 bine yakın dosya hazırlandı. Başsavcılıklardaki çocuklarla ilgili dosya sayısının, tüm dosyalar içindeki oranının yüzde 3,4 olduğu bildirildi.

YOKSULLUK ETKİLİ OLDU

Yoksulluğun da etkisiyle giderek artan suça sürüklenen çocukların sayısı, geçen yıl ise rekor kırdı. Buna göre, 2024 yılında, suç dosyası nedeniyle hakkında karar verilen çocuk sayısı 211 bin 946’ya fırladı. Çocuklarla ilgili kararların 63 bin 712’sini, mahkumiyet kararları oluşturdu. Mahkum olan çocuklardan 4 bin 386’sının kız çocukları olduğu belirtildi.

Çocuklarla ilgili geçen yıl 43 bin 128’i hapis cezası olmak üzere 63 bin 712 ceza kararı alındı. Suça sürüklendiği için hakkında, “Danışmanlık tedbiri” verilen çocuk sayısı da paylaşıldı. 51 bin 386 çocuk hakkında tedbir kararı verildiği kaydedildi.

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VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI

2024 yılında suça karışan çocukların işledikleri belirtilen suçların detayları yönelik suçlamaların detayları ise paylaşılmadı. 2023'te ise çocuklar en çok, “Vücut dokunulmazlığına karşı suç” işledi. Vücut dokunulmazlığına karşı suç işlediği gerekçesiyle hakkında dosya açılan çocuk sayısı kayıtlara, 92 bin 621 olarak geçti. İkinci sırada ise 92 bin 621 çocuk hakkında soruşturma dosyası açılan, “Malvarlığına karşı suçlar” geldi.

Suça sürüklenen çocukların sayısı, haklarında açılan dosya sayısına göre şöyle sıralandı:

• Hürriyete karşı suçlar: 58 bin 473

• Terörle Mücadele Kanunu’na giren suçlar: 2 bin 20

• Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar: 972

• Devletin güvenliğine karşı suçlar: 490