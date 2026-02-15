Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren IBAN düzenlemesi geliyor: Yeni yargı paketinde yer alacak

Banka hesaplarının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması nedeniyle haklarında adli işlem yapılan ve kamuoyunda “IBAN mağdurları” olarak anılan kişiler için yasal düzenleme hazırlanıyor.

NTV’de yer alan habere göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada konunun 12. yargı paketine eklenmesinin planlandığını söyledi. Gürlek, “IBAN mağdurları ile ilgili bana da mesaj geliyor. Sosyal medyada da sürekli gündemde tutuyorlar. İnşallah bunu 12. pakete koymayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

300 BİNE YAKIN DOSYA

Türk Ceza Kanunu’nun nitelikli dolandırıcılığı düzenleyen 158. maddesi kapsamında, banka hesaplarını bilerek ya da bilmeyerek yasa dışı işlemlerde kullandırdığı iddiasıyla hakkında işlem yapılan kişi sayısının yaklaşık 300 bin olduğu tahmin ediliyor. Bu dosyaların yaklaşık 50 bininde mahkûmiyet kararı verildiği, ceza alanların bir bölümünün halen cezaevinde bulunduğu belirtiliyor.

Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar da 2025 yılı sonunda Meclis komisyonunda yaptığı bilgilendirmede, bilişim sistemi yoluyla dolandırıcılık kapsamında açılmış kamu davası sayısının 291 bin 379 olduğunu açıklamıştı. Sayının 300 bini geçtiği ifade ediliyor.

Acar, hesabını kullandıran kişinin hileyi bilmesi durumunda dolandırıcılıktan cezalandırıldığını, hileyi bilmeden menfaat temin edenlerin ise dosya özelinde değerlendirildiğini belirtmişti. Hiçbir menfaat elde etmediği tespit edilenler için beraat kararı verilebildiğini kaydetmişti.

YARGI PAKETİYLE DEĞİŞİKLİK PLANI

Konu daha önce 11. yargı paketi kapsamında da gündeme gelmişti. Buna göre, nitelikli dolandırıcılık suçlarının yargılamasının ağır ceza mahkemelerinden alınarak asliye ceza mahkemelerine devredilmesi ve bazı dosyaların uzlaşma kapsamına girmesi tartışılmıştı.

IBAN DOLANDIRICILIĞI NEDİR?

Son yıllarda IBAN ve GSM dolandırıcılığı vakalarında artış yaşanıyor. Maddi kazanç vaadiyle kandırılan kişilerin banka hesaplarını üçüncü kişilere kullandırması, ciddi cezai ve mali sorumluluklar doğurabiliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025 yılında yaptığı açıklamada, kimlik avı (phishing), sahte internet siteleri, sosyal mühendislik yöntemleri ve bankacılık dolandırıcılığının en sık karşılaşılan siber suç türleri arasında yer aldığı belirtilmişti.

Yeni düzenlemenin kapsamı ve ceza alan kişilere nasıl bir hukuki yol açacağı ise yargı paketinin Meclis’e sunulmasının ardından netleşecek.