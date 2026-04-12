Yüz binlerce telefon kapanma riskiyle karşı karşıya: Son gün 1 Mayıs

Yurt dışından getirilen telefonlara yönelik denetimler sıkılaşıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), “çift IMEI” olarak bilinen usulsüz kullanımın önüne geçmek için başlattığı uygulamada kritik tarihin 1 Mayıs olduğunu duyurdu.

Düzenlemeye göre, aynı pasaportla birden fazla cihazın kullanılmasına imkân tanıyan yöntemler artık geçersiz sayılacak. BTK, 1 Ocak 2026 itibarıyla bu kapsamda takibe aldığı cihazlar için kullanıcıları mesaj yoluyla bilgilendirdi ve 120 günlük bir süre tanıdı. Bu sürenin dolacağı 1 Mayıs’tan sonra, kayıt dışı olduğu tespit edilen telefonlar Türkiye’deki mobil şebekelere kapatılacak.

İKİNCİ IMEI

Denetimlerde özellikle çift SIM kartlı telefonlarda yer alan ikinci IMEI numarasının farklı cihazlarda kullanılmasıyla sistemin aşılmaya çalışıldığı tespit edildi. Mevzuata göre, bir kişi üç yılda yalnızca bir telefonu pasaport kaydıyla kullanabiliyor. Ancak bazı kullanıcıların bu kuralı aşmak için ikinci IMEI üzerinden başka cihazları da aktif hale getirdiği belirlendi.

BTK’nın incelemelerinde, cihazın kendi IMEI numarası yerine başka bir telefona ait IMEI bilgilerinin kullanıldığı çok sayıda vaka ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda yüz binlerce cihazın usulsüz kayıt kapsamında değerlendirildiği ifade ediliyor.

54 BİN 258 LİRA

Kurum, kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için IMEI numaralarını *#06# üzerinden kontrol etmelerini ve e-Devlet sistemi üzerinden kayıt durumlarını sorgulamalarını öneriyor. Kayıt dışı olduğu tespit edilen cihazların kullanılmaya devam edebilmesi için ise 2026 yılı için belirlenen 54 bin 258 liralık harcın ödenmesi gerekiyor.

Yeni uygulamayla birlikte, daha önce çift SIM veya e-SIM üzerinden kullanım süresini uzatmaya yarayan yöntemler de geçerliliğini yitirecek. 1 Mayıs itibarıyla bu yolla kullanılan cihazlar da şebeke erişimini kaybedecek.