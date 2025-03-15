Yüz binlerce TL’lik tedbirsiz okul

Haber Merkezi

İstanbul Kartal’da bulunan Doğa Koleji Yakacık Kampüsü’nde 12 Mart günü 6'ıncı sınıf öğrencilerinin laboratuvar dersinde bir patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı. Yaralananlardan bazıları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Okul yönetimi öğrencilerin hastaneye “tedbir amaçlı” kaldırıldığını söylese de veliler çocuklarında 3’üncü derece yanık olduğunu aktardı.

BirGün’ün ulaştığı Doğa Koleji Yakacık Kampüsü yönetimi, olayın soruşturma aşamasında olduğunu ve sorulara cevap veremeyeceğini söyleyerek yazılı basın metni paylaştı. Metinde, “Fen bilimleri dersinde yapılan bir deney sırasında, tüm güvenlik önlemleri alınmış olmasına rağmen beklenmedik bir kaza yaşanmıştır. Aniden meydana gelen alev parlaması sonucunda 5 öğrencimiz yaralanmıştır. Öğrencilerimiz hızla en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmıştır. Yapılan ilk kontroller sonucunda 3 öğrencimiz taburcu edilerek ailelerine kavuşmuş, 2 öğrencimiz ise enfeksiyon riskine karşı tedbir amaçlı hastanede gözetim altında tutulmaktadır” denildi.

‘PERDEYLE SÖNDÜRMÜŞLER’

Yoğun bakımdaki tedavisi süren öğrenci Ömer Asaf Taşdöken’in babası Serdar Taşdöken İHA’ya yaptığı açıklamada "Saat 11.00’de okul müdürü telefonla aradı. Laboratuvarda yangın çıktığını ve çocukları hastaneye getirdiklerini söyledi. Fen bilgisi öğretmeni bir deney yapıyor. O deneyde ispirto ocağı ve alkol kullanıyor. Deney sırasında öğretmenin elinden alkol şişesi kayıyor ve ateş harlıyor. Oğlum en önde olduğu için ateş kıyafetlerini yakıyor, vücudunda üçüncü derece yanıklar var. Vücudunun yüzde 25’i yanık var ve yoğun bakımda" dedi.

Bir başka öğrencinin velisi Cemil Güzel ise, "Dünyanın parasını alıp çocukların can güvenliğiyle alakalı tedbir almamışlar. Deney odasında yangın tüpü yok, yangına müdahale edilecek bir ekipman yok. Öğretmenler perdelerle çocukları söndürmüşler. Bu okula nasıl ruhsat veriliyor? Veliler olarak şikâyetçiyiz. Çocuklarımız orada ölebilirdi. Tehlikenin boyutu çok büyük. Bu olayın üzerini örtmeye çalışıyorlar. Biz bu işin peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

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ÖĞRENCİLER ZEHİRLENDİ

Bir başka olay ise İstanbul’da bulunan Doğa Koleji Sancaktepe Kampüsü’nde gerçekleşti. BirGün’e konuşan bir veli, “Okula gittiğimde çok sayıda ambulans ve kusan çocuklar vardı” dedi. Okul yönetimine ulaşıp durumu sorduğumuzda ise “Birçok öğrenci ve öğretmenin zehirlendiğini düşünüyoruz. Durumu kötü olan kişiler acile, olmayanlar ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Biz de neyden zehirlenildiğini bilmiyoruz. Her şey araştırılıyor” denildi.