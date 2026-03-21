Yüz binlerce yaşlı muhtaç edildi

Türkiye’deki derin yoksulluğun etkilediği kesimlerin başında emekliler geldi. Düşük emekli aylıkları nedeniyle ucuz otel odalarına mahkûm edilen emekliler, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma düştü. Emeklilerin yanı sıra sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanamayan 65 yaş üstü yurttaşların sayısı da çarpıcı boyutlara ulaştı.

Milyonlarca yurttaşı sosyal yardıma mecbur bırakan yoksulluğun 65 yaş üstü yurttaşlar üzerindeki etkisi, “ihtiyaç sahibi yaşlılar” verisiyle gözler önüne serildi. Türkiye’de yüz binlerce yaşlının, “muhtaç” olarak sınıflandırıldığı öğrenildi.

7 BİN TL DAHİ KAZANMIYORLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca, “2022 sayılı Kanun Kapsamındaki Yaşlı Aylıkları” kapsamında yapılan yardımlara yönelik istatistikler yayımlandı. Sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanamayan ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan yaşlıların dahil edildiği yardım programı kapsamındaki kişi sayısının 800 bini aştığı görüldü.

Yaşlı aylığından yararlanma şartının, “Kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama gelirin en fazla 7 bin 368 TL olması” olduğu belirtildi. Ülkede 2025 yılında, 65 yaş üstü toplam 800 bin 403 kişinin, “muhtaç” olarak sınıflandırıldığı kaydedildi. Yaşlı aylıkları kapsamında 2025 yılında 800 bin 403 kişi için 44,9 milyar TL tutarında ödeme yapıldığı bildirildi.

Yoksulluk yamasıSiyasi iktidarın ekonomi politikası nedeniyle ülkede giderek derinleşen yoksulluğa karşı devreye sokulan, “Yoksulluğu gizleme bütçesi” de çözüm olmuyor.



Türkiye’de, Ocak-Şubat 2026 döneminde, “Yoksullukla mücadele” adı altında merkezi bütçeden yapılan toplam harcama, 62,5 milyar TL ile ifade ediliyor.