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Yüz binlerce yurttaş alanda: Maltepe mitingi başladı

İktidarın baskılarına, gözaltı ve tutuklamalara karşı sesini yükseltmek isteyen yurttaşlar bugün Maltepe Miting Alanı’nda bir araya geliyor. Saat 12.00’de başlayacak miting için hazırlıklar tamamlanırken, alana girişler sabah saatlerinden itibaren başladı. Miting, Dilek Kaya İmamoğlu'nun konuşmasıyla başladı.

Güncel
  • 29.03.2025 10:04
  • Giriş: 29.03.2025 10:04
  • Güncelleme: 29.03.2025 13:11

Tek adam rejimine karşı ülke genelinde süren protestolar, bugün İstanbul’da büyük bir mitingle devam ediyor.

CHP’nin çağrısıyla düzenlenen ve birçok siyasi parti ile sivil toplum örgütünün destek verdiği buluşma, Maltepe Miting Alanı’nda gerçekleştiriliyor.

CANLI ANLATIM

13.00 | DİLEK KAYA İMAMOĞLU KONUŞMAYA BAŞLADI

Kürsüye gelen ilk isim Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu oldu. Dilek İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Birbirimize cesaret vermeye mecburuz. Çünkü biz bir aileyiz. Haksızlığa karşı durmanın partisi yoktur, bu bir vicdan meselesidir. Annelerin ahını aldığınız için yenileceksiniz. Adalet yasaklanamaz. Bu ülkenin yolunda birlikte mücadele edeceğiz."

11:50 | TTB: "SARAYIN HEKİMİ OLMAYACAĞIZ"

Türk Tabipleri Birliği de, "Sarayın hekimi olmayacağız" sloganlarıyla alana doğru ilerliyor.

11.30 | ALANA GİRİŞLER SÜRÜYOR

Mitinge katılmak isteyen yurttaşlar, miting alanına "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" sloganlarıyla giriş yapıyor.

Mitinge katılacağını açıklayan Barış ve Demokrasi Güçleri de bileşenleriyle birlikte alana ilerliyor.

SOL PARTİ DE ALANDA

Mitinge geniş katılım çağrısı yapan SOL Parti de alana doğru yürüyor.

Miting alanına ulaşmak isteyenler istasyonlarda büyük kalabalık oluşturdu. Kalabalık, Marmaray'ın İdealtepe, Süreyyapaşa ve Maltepe istasyonlarının peronlarından başlıyor.

CHP’nin Eyüp İskelesi’nden Maltepe’ye yolcu taşıyan tekneleri de seferlerine başladı.

Fotoğraf: BirGün

10:00 | HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Binlerce kişinin katılması beklenen miting için hazırlıklar tamamlandı.

07:00 | BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Valiliği ise miting nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar şöyle: "Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.

Maltepe Miting Alanı’na en kolay nasıl gidilir?
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