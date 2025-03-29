Yüz binlerce yurttaş alanda: Maltepe mitingi başladı

Tek adam rejimine karşı ülke genelinde süren protestolar, bugün İstanbul’da büyük bir mitingle devam ediyor.

CHP’nin çağrısıyla düzenlenen ve birçok siyasi parti ile sivil toplum örgütünün destek verdiği buluşma, Maltepe Miting Alanı’nda gerçekleştiriliyor.

CANLI ANLATIM

13.00 | DİLEK KAYA İMAMOĞLU KONUŞMAYA BAŞLADI

Kürsüye gelen ilk isim Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu oldu. Dilek İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Birbirimize cesaret vermeye mecburuz. Çünkü biz bir aileyiz. Haksızlığa karşı durmanın partisi yoktur, bu bir vicdan meselesidir. Annelerin ahını aldığınız için yenileceksiniz. Adalet yasaklanamaz. Bu ülkenin yolunda birlikte mücadele edeceğiz."

11:50 | TTB: "SARAYIN HEKİMİ OLMAYACAĞIZ"

Türk Tabipleri Birliği de, "Sarayın hekimi olmayacağız" sloganlarıyla alana doğru ilerliyor.

11.30 | ALANA GİRİŞLER SÜRÜYOR

Mitinge katılmak isteyen yurttaşlar, miting alanına "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" sloganlarıyla giriş yapıyor.

Mitinge katılacağını açıklayan Barış ve Demokrasi Güçleri de bileşenleriyle birlikte alana ilerliyor.

SOL PARTİ DE ALANDA

Mitinge geniş katılım çağrısı yapan SOL Parti de alana doğru yürüyor.

Miting alanına ulaşmak isteyenler istasyonlarda büyük kalabalık oluşturdu. Kalabalık, Marmaray'ın İdealtepe, Süreyyapaşa ve Maltepe istasyonlarının peronlarından başlıyor.

Maltepe'deki miting alanına ulaşmak isteyen yurttaşlar Marmaray istasyonlarında yoğunluk oluşturdu: "Hak, hukuk, adalet" sloganı yankılanıyorhttps://t.co/SqBSuf5GIU pic.twitter.com/nLSyCcnEjQ — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 29, 2025

CHP’nin Eyüp İskelesi’nden Maltepe’ye yolcu taşıyan tekneleri de seferlerine başladı.

Fotoğraf: BirGün

10:00 | HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Binlerce kişinin katılması beklenen miting için hazırlıklar tamamlandı.

07:00 | BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Valiliği ise miting nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar şöyle: "Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.