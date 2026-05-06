"Yüz Eşitliği" şarkısının teaserı yayımlanacak

Yüzümle Mutluyum Derneği'nin iyi niyet elçisi Ferman Akgül'ün hazırladığı İngilizce “Yüz Eşitliği” şarkısının teaser’ı 12 Mayıs’ta yayımlanacak.

Şarkı, görünür farklılıkları olan bireylerin karşılaştığı önyargılara dikkat çekerken; kapsayıcılık, empati ve eşitlik mesajlarını uluslararası düzeyde yaymayı hedefliyor.

Yüzümle Mutluyum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Erdal bu çalışmanın farkındalık hareketi olduğunu belirtiyor. “Bakış açını değiştir, değişimi gör” mesajıyla duyurulan projenin ilk adımı olan teaser, 12 Mayıs’ta dijital platformlarda izleyiciyle buluşacak.