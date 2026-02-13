Yüz milyonlarca liralık OnlyFans operasyonu: 16 içerik üreticisi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘OnlyFans’ adlı sosyal medya platformundan içerik paylaşımı yapan 25 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

25 kişinin ürettikleri cinsel içerikleri para karşılığı sattığı ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin bu yolla aklandığı öne sürüldü.

16 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, OnlyFans platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu.

5 KİŞİ YURTDIŞINDA

OnlyFans soruşturması kapsamında gözaltına alınanların ve yurtdışında bulunlar belli oldu: ,

Azranur Ay

Vandan Ebru Arman(Tutuklu)

Meltem Bakır

Gizem Avcı

Yağmur Şimşek

Öznur Güven

Cansu Bade Taş

Kübra Yurdakul

Arzu Yılmaz

Ceyda Ersoy (Tutuklu)

Derin Gür

Dilber Doğan

Eda Alboya (Tutuklu)

Nur Süder

Kadriye Değirmenci

Lina Su Özgen

Yaprak Meriç Yücel

Nisanur Kavak

Tuğçe Cansu Parlak

Tülin Arıkoğlu

Zeynep Alkan (Yurt dışı)

Gizem Bağdaçiçek (Yurt dışı)

Merve Taşkın (Yurt dışı)

Burçin Erol (Yurt dışı)

Serpil Cansız (Yurt dışı)

YASAKLANDIĞI HATIRLATILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Türkiye'de yasaklı olan ve cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı OnlyFans platformu ile bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı diğer sosyal medya platformlarında ücret karşılığı müstehcen resim ve videoların paylaşıldığı tespitine yer verildi.

Açıklamada, OnlyFans'a, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 7 Haziran 2023'te kamu ahlakına ve Türk aile yapısına uygun olmayan içerikler barındırdığı gerekçesiyle Türkiye'de erişim engeli getirildiği, ancak platforma VPN aracılığıyla giriş yapıldığının belirlendiği aktarıldı.

Yasaklı siteye girişlerin özendirilmesi amacıyla herkese açık sosyal medya platformlarındaki sayfalardan cinsel içerikli paylaşımlar yapıldığı belirtilen açıklamada, özel içerikli paylaşımların belli bir ücret karşılığı yapıldığı, bunlara istenirse söz konusu site üzerinden erişileceği ya da Telegram gibi özel kanallar üzerinden ulaşabileceği yönünde paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şüphelilerin herkese açık platformlar üzerinden yaptıkları paylaşımların müstehcen içerikli olduğu, bu paylaşımlardan elde ettikleri gelirler ile taşınır-taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıklarının tespit edildiği bildirildi.

"Müstehcenlik" suçundan elde edilen suç gelirlerinin yatırım araçları üzerinden değerlendirilip suçtan elde edilen gelirin akladıkları yönünde kuvvetli emareler bulunduğu ifade edilen açıklamada, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz, 14 araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 lira, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin yaklaşık 500 bin lira, toplamda şirketlerin sermaye piyasa ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ise 300 milyon lira olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Samsun, Balıkesir'in Edremit ilçesi ve Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olmak üzere 25 şüpheli ve 2 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.