'Yüzde 0' zam tehlikesi gerçekleşti: Milyonlarca emekli zam alamayacak!

TÜİK'in beklentilerin altında kalan verilerinin açıklanmasının ardından işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24.73 zam alacak. Söz konusu zam kök aylıklara uygulanacak. Prof. Dr. Aziz Çelik'in hesaplamasına göre, kök aylığı 8 bin liranın altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca yurttaş yüzde 0 zam alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ve beklentilerin altında kalan haziran ayı enflasyon verileri, memur ve emeklilerin alacağı zammı şekillendirdi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 1.64 arttı. Böylece 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyonu oranında yani yüzde 24.73 oranında zam alacak. Bu zam oranı kök maaşlara uygulanacak.

Resmi enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından milyonlarca emekli zam alamayacak.

BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, enflasyon verilerine ilişkin, "Resmi enflasyonun üstünde zam alan kimse yok ama milyonlarca işçi, memur ve emekli enflasyonun altında ezildi!" değerlendirmesini yaptı.

YÜZDE 0 ZAM!

Çelik'in yaptğı hesaplamaya göre, kök aylığı 8 bin liranın altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 0 zam alacak.

Kök aylıkları 10 bin TL’nin altında olan emekli sayısı 4 milyona yakın. Çelik'in hesaplamasına göre, kök aylığı 8 bin liranın altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca kişi maaşlarına zam alamayacak.

Kök aylığı 8 bin TL olan bir emekli yüzde 24.73 oranında zam alınca aylığı yaklaşık 10 bin TL olacak. Zaten aylığı 10 bin TL olduğu için yüzde 0 zam almış olacak.