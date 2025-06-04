Yüzde 0’lık TİS iddiası: Genel-İş Trakya Şubesi'nden açıklama

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş Trakya Şubesi, MHP'li Kırklareli Belediyesi ile yüzde 0 zam oranı le toplu sözleşme iddiasına yanıt verdi.

Şubeden yapılan açıklamada toplu iş sözleşmesinin nisan ayında imzalandığı ve yüzde 0’lık zam iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Toplu iş sözleşmesine göre işçilere ilk 6 ay için yüzde 20’ye varan oranlarda, ikinci 6 ay için ise devlet memurlarına yapılan oranda zam yapılacağı kaydedildi.

Genel-İş Trakya Şubesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“02.06.2025 tarihinde Kırklareli Belediye Meclis Üyesi Vecdi Yüce’nin ‘MHP’li Kırklareli Belediyesi'nde DİSK yüzde 0’a imza attı’ diye kimseden imzalanan sözleşme ile ilgili bilgi almadan ve araştırmadan yapmış olduğu paylaşım üzerine DİSK Genel iş Trakya şubesi olarak bu açıklamayı yapıyoruz.

Kırklareli Belediye Başkanlığı ile Sendikamız arasında 2025 yılını kapsayan toplu sözleşmemiz Nisan ayında üyelerimizin de onayı ile imzalanmıştır.

İmzalanan toplu iş sözleşmemiz 1 yıllık (01.01.2025-31.12.2025) olup ilk 6 ay için kademeli olarak %20 ye varan oranlarda zam yapılmıştır. İkinci altı ay için Temmuz ayında 657 Sayılı Kanun’a tabi devlet memurlarına uygulanacak zam oranı aynı şekilde üyelerimize de uygulanacaktır.

Disk Genel iş Trakya Şube olarak Kırklareli Belediye si ile imzalamış olduğumuz toplu iş sözleşmemiz için yapılan asılsız haberler için yaptığımız açıklama. pic.twitter.com/6dTToi3sfs — Caner makasçı (@etr634600014475) June 3, 2025

Kırklareli Belediyesinde uzun yıllardır yetkili sendikayız. Personel Şirketinde 45 bin TL’den başlayan maaşlarımız var. Kadrolu üyelerimizin ücretleri 60 bin TL’den başlamaktadır. Bölgemize göre ortalama ücretlerimiz vardır.

İzmir’de yaşanan ve ülke gündeminde yer alan grev devam etmekte. Sendikamızın Kırklareli Belediyesinde üyelerimizin de onayı ile imzalanan sözleşmemizden malzeme çıkartmaya çalışanlar yanlış yoldadır. Bu talihsiz açıklama ya da yorumun asılsız olduğunu bildiririz.”

NE OLMUŞTU?

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu İzmir grevine ilişkin “On Binlerce İşçi İle Omuz Omuzayız” paylaşımına yanıt veren CHP Kırklareli Belediye Meclis Üyesi Vecdi Yüce, “Sayın başkan; Kırklareli Belediyesi’nde sizin sendikanızın imzaladığı sözleşme ile işçiler bu sene sıfır zam aldı. Evet, yanlış duymadınız, bu enflasyon ortamında sıfır zam aldı. Neredesiniz? Burada, niye grev eylem yapmadınız? Gücünüz CHP’li belediyelere mi yetiyor sadece” ifadelerine yer vermişti.

Yüce’nin iddiası farklı haber sitelerinde yer almıştı.

Öte yandan CHP Kırklareli Meclis Üyesi Vecdi Yüce de söz konusu paylaşımını sildi.