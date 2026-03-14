Yüzde 223’lük doluluk: Silivri balık istifi

Türkiye’de her geçen yıl daha da artan suç oranları ve toplumsal muhalefete yönelik baskıcı politikalar, cezaevlerindeki kapasite sorununu içinden çıkılamaz boyuta taşıdı.

Cezaevlerindeki doluluk oranını ortaya koyan her yeni veri, çarpıcı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

Zorunlu konukları itibarıyla “Siyasi suçluların adresi” olarak da nitelendirilen Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki (Silivri Cezaevi) doluluğun, bazı bloklarda yüzde 200’ü aştığı, bazı bloklarda ise yüzde 200’e dayandığı görüldü.

Silivri Cezaevi’ndeki çarpıcı doluluk sorununu ortaya koyan veri, Kamu Denetçiliği Kurumu’na, “Nakil talebi” ile yapılan başvuruya verilen yanıtla açığa çıktı.

Elazığ’daki cezaevinde yatan hükümlünün başvurusuna verilen ret kararına, Silivri’deki doluluk oranları gerekçe gösterildi.

BAKANLIĞA TAVSİYE YAZISI

Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlü, “Aile bütünlüğünün sağlanması” amacıyla İstanbul ya da İstanbul çevresindeki uygun bir cezaevine naklini istedi.

Kurum müdürü, hükümlünün talebini reddetti. Talebi reddedilen hükümlü, Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu. Kamu Başdenetçisi, “Nakil talebinin yeniden değerlendirilmesi” konusunda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne tavsiyede bulunulması gerektiğine hükmetti.

TIKA BASA

Karara, Adalet Bakanlığı’nın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na yönelik doluluk verileri de eklendi. Mahkûmların ve mahkûm yakınlarının, “Cezaevlerinde yatacak yer yok” eleştirilerinin haklılığını bir kez daha gözler önüne seren verilere göre, Silivri Cezaevi’nin toplam kapasitesi 5 bin 31 olan 3, 5 ve 8 numaralı bloklarındaki hükümlü sayısı 15 Ocak’ta 9 bin 588 ile ifade edildi.

YÜZDE 223

Bloklara göre kapasite ve doluluk oranları, şöyle sıralandı: