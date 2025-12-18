Giriş / Abone Ol
Yüzde 35 zam: TARİŞ, zeytinyağı alım fiyatını açıkladı

TARİŞ, zeytinyağı alım fiyatlarını yüzde 35 oranında artırdı. Buna göre, yemeklik zeytinyağı fiyatı 305 TL oldu.

Ekonomi
  • 18.12.2025 12:25
  • Giriş: 18.12.2025 12:25
  • Güncelleme: 18.12.2025 12:34
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Depophotos

Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri (TARİŞ), 2025-2026 sezonu zeytinyağı brüt alım fiyatını açıkladı.

Buna göre TARİŞ, 0,3 asit yemeklik yağ için kilo başına 320 lira, 0,5 asit için 310 lira, 0,8 asit için 305 lira, 1 asit için ise 280 lira alım fiyatı açıkladı. Zamla birlikte yemeklik zeytinyağı fiyatı 305 TL oldu.

TARİŞ tarafından açıklanan zeytinyağı fiyatları şöyle:

Yemeklik zaytinyağı;

• 0,3 asit 305 TL,
• 0,5 asit 295,
• 0,8 asit 290 TL,
• 1 asit 265 TL,
• 1,5 asit 245 TL,
• 2 asit 225 TL.

Naturel sızma zeytinyağı fiyatları;

• 0,3 asit 295 TL,
• 0,5 asit 285 TL,
• 0,8 asit 280 TL,
• 1 asit ham yağ ise 202 TL.

