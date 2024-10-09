Yüzde 38’i memuniyetsiz

TBMM’de 28’inci Dönem Üçüncü Yasama Yılı’nın açılışı, çok sayıda ilke sahne oldu. CHP milletvekilleri, 2017 yılından sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı TBMM Genel Kurul salonunda ayakta karşıladı. TBMM Genel Kurul Toplantısı’nın başlamasından kısa bir süre önce milletvekillerine gönderilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan geldiğinde ayağa kalkılacağını belirten mesaj, bazı milletvekillerinin tepkisine yol açtı.

AYAĞA KALKMAK CHP’DE RAHATSIZLIK YARATTI

CHP içindeki tartışmaları alevlendiren uygulamanın ardından Özgür Özel, “Seçmenin tepkisini ölçtüreceğiz” açıklamasını yaptı. CHP seçmeninin yanı sıra, diğer partilerin seçmenleriyle de yapılan odak anketin sonuçları açığa çıktı. Edinilen bilgiye göre, CHP’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ayakta karşılamasını AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 92’si olumlu buldu. Ayağa kalkılmasını olumlu olarak değerlendiren MHP seçmeninin oranının ise yüzde 95 olduğu bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özel’in ve bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ayakta karşılaması, partilerin önemli bir kesiminden ise destek bulmadı. Uygulamaya yönelik, “CHP tabanında rahatsızlık var” eleştirilerinin haklı olup olmadığını gösteren veriye göre, CHP seçmeninin yüzde 38’i, ayağa kalkılmasının doğru bulunmadığını kaydetti. Benzer bir tablo, DEM Parti seçmeninin tercihlerinde de yaşandı. Buna göre, DEM Parti seçmeninin yüzde 60’ı, “Ayağa kalkılmasını doğru bulmuyorum” dedi. Anket sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP kurmayları, “Normalleşme Türkiye’nin ihtiyacıdır” ifadesini kullandı. Normalleşme sürecine yönelik eleştirilerin asıl nedeninin, “Yanlış iletişim” olduğunu savunan CHP’liler, “İletişimi doğru kurmalı, derdimizi doğru anlatabilmeliyiz” özeleştirisinde bulundu.

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İKTİDAR KADINLARI EŞİT GÖRMÜYOR

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, ekonomik, sosyal ve dış politikaya yönelik gelişmeler hakkında konuştu. Kadın cinayetlerine dikkat çeken Özel İstanbul Sözleşmesi’ne vurgu yaparak, "Bu iktidar kadınlarımızı ve çocuklarımızı koruyamadığı gibi olumlu adımlardan da geri adım atıyor" dedi. Ekonomide yaşanan krizin iktidar eliyle üzerinin kapatılmak istendiğini söyleyen Özel, "Ülkede vatandaş, ‘İsrail bize saldıracakmış’ diye konuşsun istiyor. Ama hayır, vatandaş telefon faturasını konuşuyor" ifadelerini kullandı. CHP lideri, özel hayatı hakkında ortaya atılan iddialara da sert tepki gösterdi.