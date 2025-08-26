Yüzde 50 değer kaybetti: Spor giyim devi Puma'nın sahipleri müşteri arıyor

Dünyanın önde gelen spor giyim markalarından Puma'nın satışı gündemde.

NTV'nin aktardığına göre, Alman markanın sahibi Pinault ailesi, markanın geçtiğimiz yıl piyasa değerinin yaklaşık yarısını kaybetmesinin ardından satış da dahil olmak üzere seçenekleri değerlendiriyor.

Konuya yakın kaynaklar milyarder ailenin danışmanlarla çalıştığını ve Anta Sports Products Ltd. ve Li Ning Co. gibi potansiyel alıcılarla iletişime geçerek ilgiyi ölçtüğünü belirtti. Kaynaklar, görüşmelerin gizli olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi. Ayrıca, ABD'deki diğer spor giyim firmalarının yanı sıra Orta Doğu'daki egemen varlık fonlarını da araştırdıklarını belirttiler.



Pinault ailesi, Kering SA'nın da kontrol sahibi hissedarı olan Artémis aracılığıyla Frankfurt borsasında işlem gören Puma'da yüzde 29 hisseye sahip. Kaynaklar, ailenin herhangi bir anlaşmada büyük bir prim talep etmesinin muhtemel olduğunu söylüyor.

HİSSELERİ YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Puma hisseleri, spor ve egzersiz ekipmanlarına olan talebin zayıflığı ve ABD gümrük vergilerinin etkisiyle ilgili endişeler nedeniyle son 12 ayda yüzde 50 değer kaybetti.

Şirketin piyasa değeri şu anda yaklaşık 2,6 milyar Euro (3 milyar dolar).

22 BİN ÇALIŞANI VAR

1948 yılında kurulan Puma, geçen yıl 281,6 milyon Euro net gelir ve 8,8 milyar Euro satış rakamına ulaştı ve dünya çapında yaklaşık 22 bin kişilik bir iş gücüne sahip. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Portekiz Milli Takımı ve Danimarka Erkek Hentbol Takımı gibi takımların sponsorluğunu üstleniyor.