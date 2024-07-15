Yüzde 68 engeli olan Mustafa Yaşar tutuklandı

Yüzde 68 engelli raporu olan Mustafa Yaşar, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutukladı.

Haber Merkezi

İstanbul’da, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan yüzde 68 engelli Mustafa Yaşar tutuklandı. Cezaevinde tutulduğu 1996 ve 2000 yıllarında katıldığı iki ayrı ölüm orucu eylemi nedeniyle sağlık sorunları yaşayan ve 2019 yılında tahliye edilen Yaşar, 8 Temmuz’da yeniden tutuklandı.

Yüzde 68 engelli raporunun yanı sıra Wernicke Korsakof hastası olan Yaşar, “örgüt propagandası” iddiasıyla 1 yıl 6 ay 22 gün ceza verilerek, Metris Cezaevi’ne gönderildi. Yaşar’ın avukatı Gülizar Tuncer, müvekkilinin yaptığı paylaşımların cezaevinden tanıdığı arkadaşları ve yaşamını yitiren devrimcilere ait paylaşımlar olduğunu söyledi.

‘İKİ YÜZLÜ ADALET’ SİTEMİ

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla girdiği cezaevinden, 37 kiloya düşünce tahliye olan Nihal Candan, sosyal medya üzerinden tatil fotoğraflarını paylaştı. Yurttaşlar, 81 yaşındaki Makbule Özer’in rahatsızlıklarına rağmen ikinci kez tutuklanması, yüzde 99 görme engelli yönetmen Çayan Demirel’in hapis cezasının onaylanması gibi hasta olan insanların tutukluluğunu hatırlatarak adalet çağrısı yaptı.