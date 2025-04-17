Yüzde 76 engeli olan tutuklu tahliye edilmiyor

Haber Merkezi

Antalya S Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan ağır hasta tutuklu Devrim Ayık, yüzde 76 engellilik durumuna rağmen tahliye edilmiyor. MA’nın haberine göre, crohn hastalığı nedeniyle iki kez ameliyat olan ve bağırsaklarının bir bölümü alınan Ayık’ın, 2006 yılında geçirdiği kaza nedeniyle sağ gözü görme yetisini kaybetti, sol gözü ise 32 derece miyop.

Ayık’ın ayrıca sol kulağında yüzde 30, sağ kulağında ise yüzde 50 işitme kaybı bulunuyor. Ayık’ın annesi Hülya Ayık, bütün hasta mahpusların tedavilerinin sağlıklı yapılabilmesi için bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini kaydetti.



