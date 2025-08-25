Yüzde 99 zarar eden çiftçiler mağdur edildi

Haber Merkezi

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa’da üzüm üreticilerinin sorunlarını dinledi. Bakırlıoğlu TARİŞ’in açıkladığı fiyatlara, "Geçen sene 7 numara üzüm için 100 TL fiyat açıkladılar. Bu sene 9 numara üzüm için 120 TL açıkladılar. Aslında aynı kapıya çıkıyor. Burada kelime oyunu, algı operasyonu var" tepkisini gösterdi.

Üreticiler, ilaç, gübre, mazot ve elektrik maliyetlerindeki fahiş artışa dikkat çekti. Bir üretici, "Bağıma TARSİM yüzde 99 zarar verdi. Mahsul yok. Ona rağmen açıklanan fiyatlar hangi vicdana sığar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bakırlıoğlu, hükümetin dünya fiyatlarını bahane ettiğini belirterek, "Özbekistan ve İran’daki üreticilerle rekabet edemiyoruz diyorlar. Peki onların maliyeti neden düşük, bizde neden yüksek? Türkiye’de enflasyon var demiyorlar" ifadelerini kullandı.