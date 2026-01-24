Yüzeyi buz tutan havuzda yüzdü; o anlar kamerada

Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesine tatil için gelen boksçu Emrullah Bozkurt (46), yüzeyi buz tutan havuzda yüzdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Profesyonel olarak boksla uğraşan ve yaklaşık 30 yıldır İstanbul'da yaşayan Midyatlı Emrullah Bozkurt, tatil için geldiği ilçede bir otelin yüzeyi buz tutan havuzunda yüzdü. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI