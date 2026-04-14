"Yüzeyin Derinliğinde" sergisi Taksim Sanat'ta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’ye bağlı kamusal sergi alanı Taksim Sanat, çağdaş sanatın çok katmanlı yapısını odağına alan yeni sergisi “Yüzeyin Derinliğinde” ile sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Deha Çun’un üstlendiği sergi, 31 Mayıs’a kadar Taksim Sanat’ta ücretsiz ziyaret edilebilir.

İBB Kültür AŞ’ye bağlı Taksim Sanat’ta kapılarını açan “Yüzeyin Derinliğinde” sergisi, yüzeyi yalnızca görünenin sınırı olarak değil; izlerin, katmanların ve hafızanın biriktiği çok boyutlu bir alan olarak ele alıyor. Çağdaş karma sergide, farklı kuşaklardan aralarında uluslararası sanatçıların da yer aldığı 20 sanatçının 60 eseri bulunuyor.

Sergideki eserler, form, malzeme, renk ve teknik arasındaki ilişkiler üzerinden yüzeyin hem fiziksel hem de düşünsel derinliğini görünür kılıyor. Boya, kâğıt, metal, ahşap, fotoğraf ve çeşitli endüstriyel veya organik malzemeler, yüzeyle kurulan diyaloğun yapı taşlarını oluşturuyor. Farklı disiplinlerden gelen çalışmalar, yüzeyin taşıdığı anlam etrafında bir araya gelerek izleyiciye bütünlüklü bir deneyim sunuyor.

“Yüzeyin Derinliğinde”, görünür ile görünmeyen arasındaki zarif dengeyi odağına alarak, sanatın düşündüren, hissettiren ve çoğaltan doğasına işaret ediyor.

Sergiye dair değerlendirmelerde bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, şunları söyledi: “Yüzeyin Derinliğinde, izleyiciyi yalnızca bakmaya değil; görmeye, hissetmeye ve deneyimin bir parçası olmaya davet eden çok özel bir sergi. Sergiyi ziyaret eden herkesin de bu derinliği hissedeceğine inanıyorum. Farklı kuşaklardan değerli sanatçıların eserlerinin oluşturduğu seçki, üretim biçimleri ve ifade dilleri arasındaki çeşitliliği ortak bir zeminde buluşturuyor.”

Serginin küratörü Deha Çun ise “Sergideki ana amacımız, genel olarak fuarlarda veya özel galerilerde görülebilen sanatçı isimlerini kamusal alanda buluşturabilmekti. Yüzeyin Derinliğinde ile resim ve heykel başta olmak üzere farklı disiplinlerden 20 sanatçının 60’a yakın işini bir araya getirmiş olduk” dedi.

Sanatçılar: Nimet Babanoğlu & Fatih Bozkurt, Jéssica Burrinha, Melis Cantürk, Eylül Civelek, Ersan Deveci, Osman Dinç, İrfan Erdal, Emin Mete Erdoğan, Mesut Karakış, Hasan Kıran, Burak Kutlay, Haydar Lale, Mehmet Öğüt, Günnur Özsoy, Burcu Perçin, Miguel Rodrigues, Ahmet Sarı, Emre Tura, Mehmet Ali Yıldız, Semih Zeki