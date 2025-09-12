‘Yüzeyin Kabuğunda’ Sergisi Greenhouse’da

İrem İLYAS

Green House Art Days’in ikinci sergisi ‘Yüzeyin Kabuğunda’ 4 Ekim’de, Antalya Geyikbayırı’ndaki Greenhouse’da gerçekleşiyor. Oksitosin Tıp ve Sanat Platformu iş birliğiyle Melike Bayık küratörlüğündeki sergi, Aşkın Ercan ve Seniha Ünay’ı ağırlıyor.

24 saatlik sergide, insanın doğayla kurduğu çok katmanlı ilişkiyi, su ve toprağın taşıdığı sembolik ve fiziksel anlamlar üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor.

Sergi, yeryüzünün yüzeyinde görünenin ötesine bakarak, belleğin, inancın, ritüelin ve kaybın izlerini takip ediyor. Oksitosin Tıp ve Sanat Plattformu kurucusu Prof. Dr. Elif Vatanoğlu-Lutz ve Greenhouse konseptinin yaratıcısı Züleyha Geels kuruculuğunda hayata geçen Green House Art Days, elementleri sanat yolu ile yeniden ele almayı amaçlıyor.

Aşkın Ercan ve Seniha Ünay’ın eserleri ile su, toprak, bazı özel ağaç türleri ve dere balıklarına odaklanacak olan sergide, doğayı edilgen bir zemin olarak değil, hafıza ve direnişin taşıyıcısı olarak ele alıyor.