Yüzlerce çocuk AIDS’li

Haber Merkezi

İzmir’de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan 13 yaşındaki çocuk, AIDS çıktı. Son evrede hastaneye yatırılan çocuk, kurtarılamadı. Haberi gündeme getiren gazeteci Melike Şahin X hesabından yaptığı paylaşımda, konuya dair yeni bilgiler paylaştı.

‘AİLE İÇİ İSTİSMAR DA OLASILIK DAHİLİNDE’

Babanın HIV pozitif, annenin ise negatif olduğunu ve çocuğun 3 yıl önce yapılan testte negatif çıktığını belirten Şahin, "AIDS nedeniyle hayatını kaybeden çocuk erkek. Babası HIV pozitif, annesi değil. Yani bu doğuştan virüsün bulaşmadığı anlamına geliyor. Daha önemlisi çocuk 3 yıl önce bir ameliyat geçiyor ve ameliyat öncesi yapılan rutin testte HIV pozitif değil. Yani virüs son 3 yıl içinde bulaşmış. Olay aynı zamanda adli vaka. Ve istismar, dahası aile içi istismar da olasılık dahilinde. Çocuğa ne şekilde bulaştığı araştırılacak" dedi.

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonu Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer, yalnızca İstanbul Tıp Fakültesi'nde HIV pozitif nedeniyle takip edilen 100 çocuk olduğunu belirtti. Somer, bu çocuklardan 20'sinin cinsel yolla bulaşan vakalar olduğunu ifade etti.

SON BEŞ YILDA ARTIŞ OLDU

Prof. Dr. Somer, "Bizim eski yıllarda böyle vakalarımız tek tüktü. Ama son 5-6 yıldır bu vakalarda artış oldu." dedi.

Somer, şu ana kadar 5 çocuğun hayatını kaybettiğini de sözlerine ekledi. Çocuklarda HIV'in nedeni anne değilse, cinsel yolla bulaşma söz konusu olabiliyor. Bu durum bazen küçük yaşta cinsel birliktelik, bazen de istismar anlamına geliyor. Bu nedenle her bir çocuk HIV vakası adli olarak da araştırılıyor. Aileleri uyaran Somer, "Çocuklarının özel yaşamlarını takip etmeleri, güvenli ilişki konusunda onları bilgilendirmeleri gerekiyor." diye konuştu. Tedaviler sayesinde son yıllarda anneden bebeğe bulaşma engellenebiliyor. İstanbul Tıp Fakültesi'nde annesi HIV pozitifken sağlıklı dünyaya gelen yaklaşık 200 çocuk takip ediliyor.