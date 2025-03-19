Yüzlerce gün sürse de zafer gelecek!

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Temel Conta fabrikasında işçiler, sendika yetkisinin tanınmaması nedeniyle başlattıkları direnişlerini sürdürüyor. Grevde 100 günü geride bırakan işçiler, anayasal hakları olan sendikalı çalışma hakkı için mücadele ediyor. İşçiler, 2023'te Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası’nda (Petrol-İş) örgütlendiler. Petrol-İş’in yetkisi 16 Ağustos 2024’te mahkeme kararıyla kesinleşti. Toplu pazarlık sürecinin başlaması gerekiyordu. Ancak işveren sendikayla müzakere masasına oturmadı.

100 günlük grev sürecini anlatan iş yeri temsilcisi Sinem Kaya, ilk günkü gibi aynı kararlılıkla direnişe devam ettiklerini söyledi. Kaya, “Biz fabrika önünde beklerken patronun bütün grev kırıcılığını bir kez daha gördük. Biz içeride çalışırken ‘Aileyiz’ diyen patron, dışarıda fabrika önünde grev yaparken ona ihanet etmişiz gibi davrandı. Bize olan öfkesini, kinini gördük. 100 gündür biz dışarıda o içeride direniyor. Patron anlaşmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor” dedi.

FEDAKÂRLIKLARI YOK SAYDILAR

Hakları için daha önceden greve gitmedikleri için pişman olduklarını söyleyen Kaya, “Biz yıllardır çok şeye sustuk. Her şeyi kabul ettik ama bugüne kadar yaptığımız tüm fedakârlıkların bir hiç olduğunu gördük. 100 günde hava şartları ve yorgunluk bizi hırpalamadı çünkü biz zaten içeride de çok iyi şartlarda çalışmıyorduk. İş güvenliğimiz yoktu. Uygun havalandırmamız bulunmuyordu. Biz en baştan beri sendikalı bir şekilde çalışmak için mücadele ediyoruz. Yasal hakkımıza saygı duyulmasını istiyoruz. En temel hakkımız bile işverene çok geldi. Bizim sendikalı olmamızı kabul etmek yerine üretimi durdurma noktasına geldi” diye konuştu.

Tek güçlerinin üretim olduğunu ve üretimi durdurduklarını belirten Kaya, şunları dile getirdi: “Çalışanlar olarak birbirimize dışarıda her geçen gün daha sıkı sıkı bağlandık. Bu 100 günden sonra patron ne kadar zarar etmeyi göze alıyorsa biz de kapıda o kadar beklemeyi göze aldık. 100 günde açlıktan ölmediysek daha da ölmeyiz. Yasal hakkımız tanınana kadar grevimiz devam edecek. Direnen işçilere daha fazla ses verilmeli. İzmirliler her şeyi kolay kolay kabul etmiyor ve biz İzmirlilerden direnen işçilere daha fazla destek olmalarını bekliyoruz.”