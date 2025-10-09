Yüzlerce hasta var, onkoloji servisi yok

Ülkede kanser hastalarının yaşadığı sorunlar bitmiyor. Birçok şehirde yoğunluk ve kalabalıktan tedaviye geç ulaşan bu hastalar için bazı şehirlerde onkoloji servisi bile bulunmuyor. Bu kentlerden birisi ise yaklaşık 90 bin nüfusu olan Dersim. Kentteki yüzlerce kanser hastası Elazığ ve Malatya gibi büyük kentlerdeki hastanelere gitmek zorunda kalıyor.

Hem maddi hem de fiziksel olarak zorlanan hastalar Tunceli Devlet Hastanesi bünyesinde bir onkoloji servisi açılmasını istiyor. Gelen taleplerin ardından Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü yakında onkoloji biriminin hayata geçeceğini duyurdu. Ancak hekimler birimde görev yapacak tıbbi onkolog kadrosunun henüz bulunmadığını söyledi. Onkoloji biriminde hizmetin şimdilik dahiliye (iç hastalıkları) uzmanı tarafından yürütüleceği öğrenildi.

"UZMANI OLMASI ÖNEMLİ"

Doktor Ali Rıza Kük, kanserin, "kontrolsüz hücre çoğalması" olarak tanımlandığını ve her yaştan insanı etkileyebildiğini belirterek, "Tanı, laboratuvar tetkikleri, görüntüleme yöntemleri ve biyopsi gibi değerlendirmelerle konuluyor. Kanser tedavisinin planlanması ve yönetimi tıbbi onkologlar tarafından yürütülüyor. Sürecin uzman kişilerce yönetilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Dersim'in uzun yıllar yeterli uzman hekim ve teknik donanım eksikliği nedeniyle sağlık hizmetleri açısından büyük ölçüde Elazığ ve diğer büyük şehirlere bağımlı kaldığını vurgulayan Kük, "Ancak son yıllarda hekim sayısının artmasıyla birçok branşta hizmet sağlanabiliyor. Yeni açılacak tıbbi onkoloji birimiyle hastaların uzun yolculuklar yapmadan tedavi hizmeti alması mümkün olacak. Yine de, kadro eksikliği nedeniyle tedavi planlaması için hastaların hâlen başka şehirlerdeki tıbbi onkologlara gitmesi gerekecek. Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi onkolog ataması yaparak hizmetin eksik kalan kısmını tamamlaması, Dersim halkı için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.