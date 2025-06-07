Yüzlerce işçi bayramı grev çadırında karşıladı

EMEK SERVİSİ

Kurban Bayramı'nın ilk gününde dün yurt genelindeki işçiler, bayramlaşma ve tebriklerini grev alanlarında gerçekleştirdi.

İzmir’den Kocaeli’ye, Adana’dan Mersin’e petrol, kimya ve lastik işçileri, sendikal ve ekonomik hakları için çıktıkları greve bayramda da devam ediyor. Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) üyesi işçiler, toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalanmasını ve sendikal haklarına saygı duyulmasını talep ediyor.

TEMEL CONTA HÂLÂ AYAKTA

Bayramın ilk gününde grevlerinin 179’uncu gününü dolduran İzmir Kemalpaşa’da kurulu Temel Conta işçileri, grev alanında bayramlaştıkları görüntüleri resmi X hesapları üzerinden yayınladı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Temel Conta işçileri olarak ikinci bayramımız, Temel Conta patronu sendika hakkımızı kabul edince olacak. Grevimiz ve mücadelemiz zafere kadar devam edecek!”

Temel Conta işyerinde işçiler, örgütlü bulundukları Petrol-İş Sendikası’nın işyerinde yeterli çoğunluğu sağlayarak yetki belgesini almasına rağmen işverenin “Bana sendika dayatmayın” diyerek içeriye sendika sokmama baskısına karşı direniyor. Bugün, bayramın ikinci gününde, grevlerinin 6’ncı ayını dolduracak Temel Conta işçilerin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

Grevdeki işçilerden Sinem Kaya, BirGün'e konuştu. Kaya, şunları söyledi: "İki bayram oldu direnişimiz sürüyor. 180 gündür buradayız. İlk günden beri söylediğimiz şey değişmedi: Güvenceli, sendikalı bir iş hayatı istiyoruz. Çalışma koşullarımız insanca değildi, haklarımız yok sayıldı. Biz de bir araya geldik ve sendikalı olduk. Ama patron bu hakkımızı tanımıyor, yok sayıyor. 6 aydır ailemizden, çocuklarımızdan fedakârlık ederek direniyoruz. Geçim derdimiz her geçen gün ağırlaşıyor ama bu haksızlığa boyun eğmeyeceğiz. Sendikal hak, anayasal bir haktır, pazarlık konusu olamaz.Bakanlığın artık bu duruma sessiz kalmamasını, harekete geçmesini istiyoruz. Bugün biz kazanırsak, yarın başka bir fabrikada direnen işçilere de umut oluruz. Vazgeçmeyeceğiz, sonuna kadar direneceğiz.”

AMERİKAN DEVİNDE ÇANLAR ÇALIYOR

İzmir’in Çiğli ilçesinde kurulu, Amerikan devi TPI Kompozit’te 2 bin 300’ün üzerinde petrol işçisi de bayramı grev çadırında geçirecek. Grevlerinin 25’inci gününü geride bırakan TPI Kompozit işçileri, örgütlü bulundukları Petrol-İş Sendikası ile işveren arasında sürdürülen toplu pazarlık sürecinde işverenin yüzde 30’un üzerinde zam oranı teklif etmemesi üzerine 13 Mayıs’ta çıktıkları grevi, “İnsanca bir ücret diyoruz” diyerek devam ettiriyor. İşçilerden Ersan Polat, "Masaya getirilen teklif alın terimizin karşılığı değil" diyerek şunları söyledi: "İşverenin sunduğu teklif, yıllardır bu fabrikaya döktüğümüz alın terinin, emeğin, gecemizin gündüzümüzün karşılığı değil. Taleplerimiz çok açık ve insani: İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret, güvenceli bir çalışma ortamı. Ama karşımızda kulağını tıkayan bir yönetim var. 26 gündür grevdeyiz. Bizim bayramımız, bu mücadelede omuz omuza durduğumuz arkadaşlarımızla, haklılığımızla gelecek. Hakkımızı alıncaya kadar da bu grev bitmeyecek. Çünkü biz susarsak, çocuklarımızın geleceği susar. Biz vazgeçersek, emeğin onuru zedelenir. Bu yüzden ne olursa olsun, direnişten vazgeçmeyeceğiz."

GREV KALABALIK ENERJİMİZ YÜKSEK

Adana ve Mersin’de faaliyet gösteren Toros Tarım’da çalışan işçiler için de bayramın birinci günü, grevlerinin 17’nci günü oldu. Adana ve Mersin işyerlerinde bayramı grevde karşılayan işçiler “Grev alanı kalabalık, enerjimiz yüksek” dedi. DYO Boya’daki grev ise 15’inci gününü geride bıraktı. Grev alanında birbirleri ve sendika yöneticileri ile bayramlaşan DYO Boya işçileri, aynı zamanda İşçi Birlikleri Sendikası ve Güzeltepe Kadın Dayanışması Derneği’nin dayanışma ziyaretlerini kabul etti. Emek Servisi