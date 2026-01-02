Yüzlerce kişi beraat etti: Yargı ‘‘Pardon’’ dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart sabahı gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler ülke geneline yayıldı. Günlerce devam eden eylemlere katılan çok sayıda yurttaş, öğrenci ve eylemleri takip eden bazı gazeteciler gözaltına alınıp tutuklandı, haklarında davalar açıldı.

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davada 109 kişi 19 Mart eylemlerine katıldığı için yargılandı. Hazırlanan iddianamede “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

KARARDA ANAYASAL HAK VURGUSU

31 Ekim 2025 tarihindeki duruşmada ise tüm sanıklar için beraat kararı verildi. Mahkeme bu kararın gerekçesini özetle, “Anayasa’da herkesin önceden izin almaksızın, şiddet veya silah kullanmadan gösteri veya toplantı düzenleyebileceğinin ifade edildiği ve gruba dağılın uyarısı yapıldığına yönelik delil bulunmadığı…” ifadeleriyle açıkladı.

İstanbul 66. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ise 10 kişi yargılandı. “Toplantı ve yürüyüşlere silâh ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hâle getirerek katılma, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçundan cezalandırılması istenen 10 kişi de 16 Ekim 2025 tarihinde beraat etti.

DİRENDİKLERİNE DAİR DELİL YOK

Kararın gerekçesi ise şu ifadelerle açıklandı: “Sanıkların olay sırasında zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar ettiğine, bir başka deyişle sanıkların içerisinde bulunduğu gruba kolluk kuvvetlerince yapılan müdahaleye rağmen dağılmayıp direndiklerine dair her türlü şüpheden uzak, mahkûmiyetine yeter kesin ve inandırıcı nitelikte herhangi bir delil bulunamadı. Bu bağlamda tüm sanıklar yönünden kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama suçunun unsurlarının oluşmadığı yönünde vicdani kanaate varılmaktadır…”

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde büyük bir kısmı tutuklanarak cezaevine gönderilen 87 kişi "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis istemiyle yargılandı.

28 Kasım tarihinde savcı eylemlerinin "İfade, düşünce ve toplantı-gösteri hakkı kapsamında kaldığını" belirterek, suç unsuru oluşmadığı için tüm sanıkların ayrı ayrı beraatı yönünde görüş bildirdi. Hâkim, tüm sanıkların beraatına karar verdi.