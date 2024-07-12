Yüzlerce kişinin banka hesabı boşaltılmıştı: Akbank topu yurttaşa attı

BirGün, Akbank müşterisi yüzlerce yurttaşın banka hesaplarının boşaltıldığını, onayları olmadan adlarına krediler çekildiğini gündeme getirdi. Bankadan yapılan açıklamada ise, “Müşterilerimizin kullandığı cihazların güvenliğini sağladıklarından emin olması bilgi güvenliği açısından kritik önem taşımaktadır” denildi.

HABER MERKEZİ

BirGün, Akbank müşterisi olan çok sayıda yurttaşın banka hesaplarının boşaltıldığını ve mağdurlar adına kredi dahi çekildiğin gündeme getirdi. Mağdurlar bankanın güvenlik açığı olduğunu, kredi ve para transferi işlemlerinde onay alınmadığını vurgularken Akbank’tan da açıklama geldi.

“Gazetenizin 12 Temmuz 2024 tarihli ‘Banka koruyor, emniyet izliyor’ başlıklı haberine istinaden açıklama ihtiyacı doğmuştur” şeklindeki açıklamada, “Bankamızın güvence ve denetiminde olmayan sistemler ve iletişim ağları üzerinden müşterilerimizin cihazlarına erişilmesi ihtimaline karşı, müşterilerimizin kullandığı cihazların güvenliğini sağladıklarından emin olması, bilgi güvenliği açısından kritik önem taşımaktadır. Bu doğrultuda tüm müşterilerimizi kişisel verilerinin güvenliğini sağlama konusunda sosyal medya ve gönderdiğimiz SMS'ler aracılığıyla düzenli olarak bilgilendirmekteyiz” denildi.

Bankanın açıklaması şöyle:

“Öncelikle internet ve mobil bankacılık platformlarında yaşanan dolandırıcılık ve siber suçların tüm bankacılık sektörünü etkileyen ve bu nedenle de ulusal otoriteler liderliğinde mücadele edilen bir husus olduğunu vurgulamak isteriz. Bankamız da bu kapsamda, tüm yasal mevzuatlar ve hukuki yükümlülükler çerçevesinde bu sorun ile mücadelesini tüm birimleri ile sürdürmektedir.

Mevcut tüm güvenlik protokollerini BDDK’nın ilgili güvenlik mevzuatları nezdinde tam ve eksiksiz olarak sağlamaktayız. Ayrıca tüm sistemlerimiz güvenlik değerlendirmelerinden ve testlerinden geçirilmekte; 7 gün 24 saat korunmakta ve izlenmekte, teknoloji ve süreç yetkinlikleri alanında uzman bağımsız firmalara test ettirilmekte ve iç ve bağımsız denetçiler tarafından denetlenmektedir.

Öte yandan münferiden gerçekleşen her bir dolandırıcılık ve siber suç vakası Bankamızın ilgili birimleri tarafından dikkatle incelenmekte ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun bankalara atfettiği yükümlülükler çerçevesinde hukuki süreçlerle ele alınmaktadır. Tüm bu süreçlerde BDDK ve BTK gibi kurumların bilgi güvenliğine ilişkin yönlendirmelerine ve KVKK düzenlemelerine uyumlu çalışılmaktadır.”