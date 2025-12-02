Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi: Ödenen maaşlar geri istenecek

Aydın merkezli 2 ilde sağlıklı kişiler adına sahte engelli raporu düzenleyen ‘Joker Çetesi'ne operasyon düzenlendi.

Sağlıklı kişilerin yerlerine "joker" diye tabir edilen kişileri sokarak çeşitli hastanelerden usulsüz heyet raporu alıp emekli olmasını sağlayan çete çökertildi.

SGK İNCELEME BAŞLATTI

Bu kapsamda Aydın'da 2020-2023 yılları arasında engelli raporuyla erken emeklilik aldığı belirlenen yaklaşık bin 500 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yeniden incelemeye alındı.

SGK, sahte raporlarla emekli edildiği değerlendirilen kişilerin dosyalarını yeniden açarak yaklaşık bin 500 kişiyi farklı hastanelerde tekrar muayeneye sevk etti. Yapılan incelemelerde, yüzde 40'ın altında engellilik oranına sahip olduğu ve sahte evrakla emekli edildiği ortaya çıkan yaklaşık 800 kişi için emeklilik hakkının iptal edildiği ve bugüne kadar alınan maaşların geri tahsili için süreç başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemelerin kapsamının da genişletildiği bilgisine ulaşıldı.

200 BİNE YAKLAŞIYOR

SGK yaptığı denetimlerde 2023'te 89 bin, 2024'te ise 100 bine yakın sahte sigortalı tespit etmişti. Denetimlerde 'Naylon şirketler' dikkat çekerken, usulsüzlük tespit edilenlerin emeklilik halinin sona erdirilmesi ve ödenen maaşların yasal faiziyle geri alınması kararlaştırılmıştı.