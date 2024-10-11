Yüzlerce milyonluk araç filosu

TBMM Genel Sekreterliği, Meclis envanterindeki araçlara kasko yaptırmak için ihale açtı. İhale kapsamında hazırlanan dosyalarda, Meclis’e ait araçların genişletilmiş listesine de yer verildi. Dokümanlarda araçların kasko değerleri de paylaşıldı. Meclis Genel Sekreterliği’nin, “Zorunlu Mali Sorumluluk ve Genişletilmiş Kasko Sigorta” ihalesi, TBMM’deki araç saltanatını da ortaya koydu. Kaskosu yaptırılacak araçlar listesinde bulunan bazı araçların güncel piyasa değerinin 10 milyon TL’ye yaklaştığı öğrenildi.

TBMM'nin Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden açtığı kasko ihalesinin dosyasına göre, Meclis’in envanterinde 183 araç bulunuyor. Araçların önemli bir bölümü, lüks araçlardan oluşuyor. Meclis envanterindeki araçların yedisinin 2024, 20’sinin 2023, altısının ise 2022 model olduğu belirtiliyor. Kaskosu yaptırılacak araçların arasında, iki adet ultra lüks zırhlı araç da yer alıyor.

Lüks zırhlı araçların marka ve modeli, “Mercedes Benz S 600 L” olarak açıklandı. Kasko değerleri 9 milyon 7 bin TL olan araçların zırh bedellerinin ise 2,5 milyon TL olduğu belirtildi.

TOGG DETAYI

Meclis’teki araçların 20’si ise TOGG marka araçlardan oluşuyor. Tamamı 2023 model olan 20 adet TOGG T10X Uzun Menzil araçların kasko değeri ise dokümanda 34 milyon 580 bin TL olarak ifade edildi.

TBMM envanterinde ayrıca, Diyanet İşleri Ali Erbaş'ın da kullandığı ortaya çıkan Audi A8 Long marka araç da dikkati çekiyor. Dokümanda, aracın kasko değeri 4 milyon 552 bin TL olarak açıklandı.