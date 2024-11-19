Yüzlerce öğrenci mağdur: Burs var, vize yok

İtalya’da eğitim hakkı kazanmış vize mağduru yaklaşık 1000 öğrenci çözüm bekliyor. İtalya’da bulunan çeşitli üniversitelerden kabul alan öğrenciler, aylardır eğitim vizesi alamadı. İtalya Başkonsolosluğu tarafından aylardır mağdur edilen öğrenciler ve velileri, 14 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirdikleri basın açıklamasının ardından İzmir’de bir araya geldi.

Taleplerini konsolosa iletmek üzere bir araya gelen öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan veli Şenay Yalçıner, “Vize mağdurlarının yüzde 90’ı lisans programı kazanan öğrencilerden oluşuyor” dedi.

Öğrencilerin, 30 Kasım’a kadar vize alıp İtalya’ya gidemezlerse üniversite kayıt hakları ile eğitim haklarının yanacağına dikkat çeken Yalçıner, “Ankara Büyükelçiliği Konsolosluğu kanalıyla başvuran öğrencilerin çoğunluğu vizelerini alırken İstanbul ve İzmir Konsolosluklarından başvuran yaklaşık 1000 Türk öğrenci, İtalya’da üniversiteler 20 Eylül itibariyle açılmış olmasına; İtalyan devletinin zorunluluğu olan minimum 6 bin 200 Euro ve üzeri maddi gelir gösterdikleri evrakları tam olmasına rağmen vizelerini alamamaktadır” ifadelerini kullandı.

Aylardır başvuruları bekletilen ve vizelerine müspet menfi yanıt verilmeyen yüzlerce öğrenci olduğuna dikkat çeken Yalçıner, “Vize değerlendirme süreci hukuki ve idari tutarsızlıklarla doludur; ret alan öğrencilerin bazıları tekrar başvurduğunda vize alırken; Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu öğrenci Milano’dan Klinik Psikoloji Yüksek Lisans kabulü almış ve kabul eden üniversitede ‘Bu öğrenciyi isteriz’ diye talep ettiği halde, İstanbul Konsolosluğu, öğrenciye ‘Lisans ve yüksek lisans dereceniz arasında bir bağ kurulamamıştır’ yazılı bir vize reddi vermiştir” diye konuştu.

HAKSIZ, HUKUKSUZ

Konsolosluktan ne telefon yoluyla ne de e-posta yoluyla yanıt alamadıklarını belirten Yalçıner, şunları söyledi:

“Meloni hükümeti öncesi İtalya, Türkiye vize taleplerinin yüzde 98’ne olumlu yanıt vermiştir. Malta ve Almanya’da 2-3 aylık dil kursuna yazılıp Almanya ve İtalya’ya yaklaşık 30 bin Türk iltica talebinde bulunmuştur. Ancak üniversite kazanan öğrencilerin nüfus şecereleri belli olup iltica profiline uymadıkları nettir. Gerekçeli veya gerekçesiz vize vermek her devletin hükümranlık hakkıdır. İtalya da bu hakka muhakkak sahiptir ancak İtalya’yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve AB Adalet Divanı nezdinde hatalı duruma düşüren konu şudur; Eğer İtalya, 20 Eylül 2024 tarihinde üniversiteler açılmadan önce başvuruları sonuçlandırsaydı egemenlik hakkı kullanımı konusunda haklı olabilirdi. Ancak üniversiteler açıldıktan sonra bile evet veya hayır şeklinde başvuruları sonuçlandırmaması; bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi, vize süreçlerini kendi belirlediği 90 gün süreyi aşacak şekilde, üniversite kayıt tarihlerini yakacak şekilde yavaşlatması gibi eylemleri haksızdır, hukuksuzdur, idari olarak da uygunsuzdur.”

Öğrencilerin vizelerini alamadıkları takdirde aileleriyle birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve AB Adalet Divanı’na toplu dava açacakları belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi: “İtalya’dan kabul alan birçok genç Türkiye’de üniversite sınavına girmedi ya da kazansa da kayıt dondurmadı. Benzer sorun Erasmus kabulü almış Türk gençlerine de yaşatılmaktadır. Eğer İtalya başta AB üye ülkeleri bu tutumunu sürdürecekse bir duyuru yaparak Türk öğrencileri kabul etmeyeceğine dair açıklama yapmalıdır. AB aday ülke statüsünde olduğumuz halde fiiliyatta durum bu yöndedir, bunun resmi makamlarımız tarafından da yakından takip edilmesinin uygun olduğu düşünülmektedir.”