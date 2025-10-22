Yüzlerce öğrenci okulsuz bırakıldı

Ebru ÇELİK

İstanbul Üsküdar’da bulunan yaklaşık Ahmet Ratıp Paşa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, okul binalarının “depremi dayanıksız olduğu” gerekçesiyle boşaltılmasının üzerinden geçen beş yılın ardından hâlâ geçici binalarda eğitim görüyor. Okulun mevcudunun 360 olduğunu söyleyen öğrenciler, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ikili eğitim gördüklerini söyledi. Öğrenciler, sözkonusu lisenin sınıflarının güzel sanatlar lisesi için yetersiz kaldığına dikkat çekti. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından konuya ilişkin açıklama veya adım gelmez ise ilerleyen süreçte eylem yapacaklarını duyurdu.

MEB SÖZÜNÜ TUTMADI

MEB’in kendilerine “2025’te okulunuza döneceksiniz” sözü verdiğini söyleyen öğrenciler bu sözün tutulmadığına dikkat çekti. Öğrenciler, planlanan binanın başka bir Anadolu Lisesi’ne verildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Okulumuz yaklaşık beş yıldır binasız. Beş senedir, ‘Binanız yapılacak’ deyip yıllardır bina vermiyorlar. Bu, misafir olarak geçirdiğimiz ikinci okulumuz. Şu an Ahmet Ratıp Paşa Güzel Sanatlar Lisesi olarak Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin en bakımsız sınıflarında, kırık dökük yerlerde ders yapıyoruz. Biz geleceğin sanatçıları olarak bu muameleyi hak etmiyoruz ama kimse kılını kıpırdatmıyor. Kasım ayında ‘Geçeceksiniz’ sözü verdikleri okulumuz bir Anadolu lisesine verilmiş. Artık birileri sesimizi duysun istiyoruz. Bu şartlar altında ders görmek istemiyoruz.”

HER SENE OYALANIYORUZ

Bir öğrenci, yıllardır aynı vaatlerle kandırıldıklarını dile getirerek şunları söyledi: “Yıllardır aynı şeyleri duymaktan, aynı şekilde oyalanmaktan sıkıldık. Her sene okula bağış adı altında dünyanın parasını veriyoruz ama karşılığında ne doğru düzgün bir gelişme görüyoruz ne de bize bir açıklama yapılıyor. Üstelik bize hiçbir bilgi verilmeden, yıllardır beklediğimiz o binanın başka bir okula devredildiğini duyuyoruz. Bu kadar emeğimiz, sabrımız, beklentimiz bir çırpıda yok sayılıyor. Biz sadece resim yapan, tiyatro ve müzikle uğraşan öğrenciler değiliz, biz yıllardır zor koşullarda okuyup buna rağmen sanattan vazgeçmeyen insanlarız.” Aynı öğrenci, okul yönetiminin de yaşananlara sessiz kaldığını belirterek, “Ailelerimiz fedakârlık yapıyor ama biz hâlâ umutsuzca ilerleme bekliyoruz. Biz sadece hakkımız olanı istiyoruz. Kimsenin lütfunu değil, bize vaat edilen eğitimi, binayı, emeğimizin karşılığını istiyoruz” dedi.

ATÖLYE DAHİ YOK

Bir diğer öğrenci ise okulun fiziki şartlarının sanat eğitimine uygun olmadığını vurguladı. Öğrenci şunları söyledi: “Bu okulda atölyemiz yok. Dersleri bir garajda yapmak zorundayız. Soğuktan fırça tutmak neredeyse imkânsız, oturacak sandalye yok. Yerler tozlu, mermerlerin üstünde saatlerce oturuyoruz resim yapmak için. Tuval koyacak yer yok, küçücük sınıflarda boyumuzdan büyük tuvalleri sıkıştırıyoruz. Malzemeler ise çoğu zaman eksik.”

AYRICALIK İSTEMİYORUZ

Bir başka öğrenci de şu ifadeleri kullandı: “Okulun durumu ortada; sınıflar yetersiz, malzemeler eksik, ortam kötü. Kimse bu sorunları ciddiye almıyor. Her şey ‘idare eder’ havasında ama artık idare etmiyor. Biz bir ayrıcalık istemiyoruz. Sadece doğru düzgün bir okul, sanat yapabileceğimiz bir alan, emeğimizin değer gördüğü bir okul istiyoruz. Sanat ilgisizlik içinde yeşermez.”