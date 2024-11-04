Yüzlerce okul risk altında

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler, Türkiye'nin depreme hazırlıksız olduğu gerçeğini gün yüzüne çıkardı. AKP iktidarlarında hemen her büyük afette olduğu gibi, 6 Şubat depremlerinde de koordinasyonsuzluk yaşandı. Büyük bölümü imar affından yararlanan konutların yanı sıra aralarında okulların da yer çok sayıda kamu kurumu depremlerde yerle bir oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in CHP Milletvekili Süleyman Bülbül’ün soru önergesine verdiği yanıt ise Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinden ders alınmadığını gözler önüne serdi. Birinci derece deprem bölgesinde yer alan Aydın’daki okulların çok büyük bölümünün depreme dayanıklılığının kontrol edilmediği öğrenildi.

HANTAL İŞLEYEN SÜREÇ

CHP’li Bülbül, Aydın’da depreme dayanıksız olan okulları Milli Eğitim Bakanı Tekin’e sordu. Bakan Tekin, Aydın’da 631 okuldan yalnızca 131’inde deprem tahkiki yapıldığını itiraf etti. Tekin’in açıkladığı verilere göre, kentte kontrol edilebilen okullardan 55’i depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılırken 39 okulda ise güçlendirme çalışması yapıldı.

Aydın’da 2000 yılı öncesinde inşa edilen okul sayısının 485 olduğunu ve pek çok okulun 2007’de değiştirilen Deprem Yönetmeliği’ne uygun olmadığını vurgulayan Bülbül, “AKP iktidarının bakanları hastane, okullar, kamu binalarının bakım-onarım çalışmalarını sorduğumuzda şeffaf bir tutum izlememektedir” dedi. Bakan Tekin’in kaç okulun depreme karşı dayanıksız olduğuna yönelik soruyu yanıtsız bıraktığının altını çizen Bülbül, şunları söyledi:

“AKP ve bakanları, hastane, okullar, kamu binalarının bakım-onarım çalışmalarını gizleyemez. Öğrencilerimizin, öğretmenimizin, personelimizin bulunduğu bu okullar yaşanması muhtemel herhangi bir felaket öncesinde hazır olmalıdır. Deprem gerçeğine karşı tasarruf yapılamaz, süreç hantal işleyemez. Yurttaşlarımız, güvenli, sağlıklı binalarda ve koşullarda çalışmalıdır. Gerekli önlemler alınmazsa bunun bedelinin altından kimse kalkamaz.”

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DEPREMLER KORKUTTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat önceki gece 01.58’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.52 kilometre olarak ölçüldü. öte yandan İran’ın Simnan eyaletinde de dün sabah 05.16 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Simnan Kriz Yönetimi Merkezi’nden yapılan açıklamada, bölgeye ekiplerin gönderildiğini fakat şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı belirtildi.