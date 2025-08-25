Yüzlerce sanatçıdan Venedik Film Festivali’ne çağrı: "Gazze’deki soykırımı kınayın"

Bu yıl 82’ncisi gerçekleştirilecek Venedik Film Festivali öncesinde, yüzlerce uluslararası sinema sanatçısı festival yönetimine açık bir mektup gönderdi. Sanatçılar, Gazze’de yaşanan işgal ve soykırımı kınamaları için festival yetkililerine çağrıda bulundu.

Aralarında Matteo Garrone, Abel Ferrara ve Ken Loach gibi dünyaca tanınan yönetmen ve yapımcıların da bulunduğu imzacılar, festivalin ve ana organizatörün İsrail hükümeti ile ordusunun uyguladığı etnik temizliği açık şekilde eleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Mektupta, festivalin "boş ve anlamsız bir gösteri"ye dönüşmemesi gerektiği ifade edilerek, geçmişte olduğu gibi “diyalog, katılım ve direnişin sahnesi” olmasının önemine dikkat çekildi. Cannes’da “Un Certain Regard” ödülünü kazanan Filistinli yönetmenler Arab Nasser ve Tarzan Nasser’in de imzacılar arasında yer aldığı belirtildi.

Festivalin ana organizatörü ise tarih boyunca toplumsal meseleler karşısında duyarlı olduklarını ve açık tartışma ortamı sağladıklarını savunarak eleştirilere yanıt verdi.

Venedik Film Festivali 27 Ağustos’ta başlayacak. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarında en az 62 bin 622 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 157 bin 673 kişinin ise yaralandığı bildirildi.