Yüzlerce yaşam savunucusu keşifteydi: Altını değil, suyu savunacağız

İlayda SORKU

Kütahya ve Uşak illeri arasında yer alan, Ege Bölgesi’nin en önemli su kaynaklarından biri olan Murat Dağı’nda altın madeni açmak isteyen Anadolu Export şirketi bir kez daha halk direnişiyle karşılaştı.

4 Temmuz Cuma günü, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yeğeni Bahattin Özal’ın sahibi olduğu Odaş Enerji’ye bağlı şirketin Bakanlığa açtığı dava kapsamında bilirkişi keşfi gerçekleştirildi. Bilirkişi heyetini karşılayan binlerce yaşam savunucusu, Murat Dağı’nda maden istemediklerini belirtti.

SOL Parti Tarım Çalışma Grubu adına Mahmut Uludağ, BirGün’e yaptığı açıklamada, “3-4 bin kişiyle bilirkişi heyetini karşıladık. Murat Dağı’ndaki asıl mesele oranın ciddi bir su kaynağı olması. Eğer orada su yatak değiştirirse, su kaynakları kurursa Uşak susuz kalacak. Başka bir su kaynağı yok Uşak’ın. Aynı şekilde Gediz, Kütahya, Eskişehir, Afyon gibi iller de susuz kalacak” dedi.

Murat Dağı mücadelesinin Uşak merkezli bir halk tepkisine dönüştüğünü vurgulayan Uludağ, “İnsanlar sahip çıkmaya, mücadele etmeye başladı. Altını değil, suyu savunmaya devam edeceğiz. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz, sonuna kadar devam edeceğiz. Bu bölge asla madene açılmamalı. Açılması felaketimiz olur” diye konuştu.

Son dönemde yaygınlaşan orman yangınlarının altında da özelleştirmelerin, madenlerin ve enerji politikalarının yattığına vurgu yapan Uludağ, “Ormanların yanmasının nedeni enerjinin özelleştirilmesi ve özel sektörün de altyapı yatırımlarını ihmal etmesi. Madenler orman bölgelerinin dışarısına çıkartılmalı. Çünkü yerin altı ile oynanması orman yangınları, sel felaketleri, depremler gibi doğal afetlerin yaygınlaşmasına neden olmakta. Murat Dağı da ormanlık bir bölge. Maden sahası haline getirilirse yüzbinlerce ağaç kesilecek, iklim değişikliğine neden olacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan günümüzde dernekler ve platformların ekoloji mücadelelerini siyasetten uzak tutmaya çalıştıklarına vurgu yapan Uludağ, şöyle konuştu: “Halbuki artık ekoloji mücadelesi politik bir mücadele haline geldi. İnsanın emeğinin sömürülmesiyle doğanın sömürülmesi mücadelesi birleştirilmek zorunda. Doğrudan siyaseten mücadele edilirse başarmak mümkün. Aksi halde çözüm düzeni besleyen bir çözüm oluyor, bahçıvanlık yapılmış oluyor. Onun için bu meseleler artık politik mücadeleye dönüştürülmeli.”

İNŞAAT DAHİ YAPILMAMALI

TEMA Vakfı Uşak İl Temsilcisi ve Murat Dağı Yok Olmasın Platformu Temsilcisi Prof. Dr. Barış Metin ise, “Bilirkişi bizim avukatlara pek iyi davranmadı, gözlemimiz o yönde. Ayrıca heyetin daha önceki bilirkişi raporlarına ve süreçlere hâkim olmadığı kanaati hakimdi. Saha son derece zengin bir orman varlığına sahip. Bırakın 4’üncü sınıf maden yapmayı, hiçbir şekilde herhangi bir inşaat yapılmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Murat Dağı'nın Ege’nin su kaynağı olduğunu hatırlatan Metin, “Bunun yanında sayısız endemik türü, canlı türü, ağaç varlığı mevcut. Oraya gelenler eğer insansa, birazcık vicdanları varsa böyle bir şeye müsaade edilmemesi gerektiğini belirtmeli. Bırakın bilirkişinin oradan oraya gezmesini, sadece oradaki ağaç varlığını gördüğü andan itibaren raporuna, ‘Bırakın buraya maden yapmayı, inşaat dahi yapılmamalı’ yazması gerektiği kanaatindeyim” dedi.

Keşfin Danıştay’ın kararıyla yapıldığını hatırlatan Metin, sözlerini şöyle tamamladı: “Karar, Danıştay’dan birtakım bilirkişilerin eksik olduğu gerekçesiyle döndü. Şimdi o eksik olan bilirkişilerin de eklenmesiyle yeni bir heyet oluşturuldu. Anlamsız, gereksiz bir süreç. Neden sürekli Murat Dağı mahkeme konusu oluyor, onu da anlamış değiliz.”

NE OLMUŞTU?

Murat Dağı’nda altın madeni açmak isteyen Anadolu Export, 2013’te 25 hektarlık alan için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir kararı almıştı. 2016’da başvurusunu yenileyen şirket, 2019’da ÇED olumlu kararı almış ancak bu karar Kütahya İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Harita, çevre, jeoloji, orman ve ziraat mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti projeye olumsuz rapor verdi.

Buna rağmen şirket 2022’de kapasite artırımı, pasa döküm ve kırma eleme tesisi eklemeyi içeren yeni bir ÇED başvurusunda bulunmuştu. Bu projede 212 bin ağacın kesileceği, günde 7 ton dinamit patlatılacağı ve 475 ton yeraltı suyu çekileceği belirtilmişti. Bakanlık bu başvuruya ÇED olumsuz kararı vermiş ancak şirket bu kararı yargıya taşımış ve Bakanlığın kamuoyu baskısıyla karar verdiğini ileri sürmüştü. Dava kapsamında Danıştay kararı ile bilirkişi keşfi gerçekleştirildi.